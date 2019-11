Marcel Weise: Im edlen Klub der Fünfhunderter

Man muss ihn einfach mögen, diesen Marcel Weise. Obwohl muskelbepackt durch unzählige Stunden im Kraftraum, hat man das Bedürfnis, ihn zu drücken. Vielleicht haben auch seine nur 1,69 Meter Körpergröße und seine stets gute Laune dazu beigetragen, dass er den knuffigen Spitznamen „Selly“ trägt. „Selly“ ist zweifelsohne die Identifikationsfigur für die Fans der TecArt Black Dragons. Das zeigt im Zeitalter von Social Media schon die Anzahl der Likes, die seine Beiträge auf Facebook erhalten.

Für seinen jüngsten sportlichen Meilenstein beim Erfurter Eishockey-Oberligisten gab es über 300 davon. Eine Zahl, die nicht annähernd an die Anzahl seiner Spiele für den Eishockey-Club Erfurt heranreicht. Weise ist nach Oliver Otte erst der zweite Spieler in der 30-jährigen Geschichte des EHC und vormals ESC Erfurt, der 500-mal mit Schläger und Schlittschuhen für den Verein auf dem Eis stand. Das jüngste 7:5 in Essen war sein 501. Einsatz im Drachentrikot. „Ich und Olli, das passt total. Schließlich stand ich von Anfang an mit ihm gemeinsam auf dem Eis“, freut sich Weise über die seltene Errungenschaft. „Wir sind auch zusammen zu den Männer hoch gekommen, ich war 16, er 17.“

Dass sein Kumpel, der aktuell in der Landesliga-Reserve der Drachen die Karriere ausklingen lässt, den „Klub der Fünfhunderter“ eröffnet hat, liegt an Weises kurzem Abstecher in fremde Gefilde. Nachdem er 2002 mit Otte in den Männerkader kam, verließ er 2006 für drei Jahre seine Heimatstadt, spielte in Berlin, Halle und Hügelsheim. „Auch da hatte ich eine schöne Zeit, aber in der Heimat ist es halt am schönsten“, sagt der 33-Jährige.

Anfangs war ihm Eishockey zu hart, heute mag er genau das

Es ist 27 Jahre her, dass er zum ersten Mal Schlittschuhe anhatte. „Mein Vater hat mich und meinen Bruder zum Eishockey geschickt, und ich wollte es erst nicht machen, weil es mir zu hart war“, erzählt Weise und lacht. Zu hart, ausgerechnet ihm, der heute gerade die Härte an seinem Sport so sehr mag. Er gehörte schon immer zu den Kleinsten seines Alters, fing dementsprechend früh an, seine Muskeln zu trainieren, um körperlich mithalten zu können.

Seine Fitness ebnete ihm 2009 schließlich auch den Weg zurück aus dem baden-württembergischen 5000-Seelen-Ort Hügelsheim nach Erfurt. Der damalige EHC-Präsident Thomas Semlow besorgte ihm über einen Freund eine Ausbildung zum Sport- und Gesundheitstrainer. Weise diplomierte sogar in diesem Beruf, weshalb er einige Zeit donnerstags und freitags nach Berlin musste. „Als ich freitags wieder heim kam, ging es meistens gleich zum Spiel aufs Eis“, beschreibt er die stressige Zeit.

Dieses stressige Leben zwischen dem Hauptberuf Gesundheitstrainer sowie dem Nebenberuf und der großen Leidenschaft Eishockey machte es ihm lange schwer, die passende Frau zu finden. Bis er, bei einer Veranstaltung seines Arbeitgebers, seine Franzi traf. Mit ihr stimmte die Chemie von Anfang an, zudem akzeptierte sie seine zeitlichen Entbehrungen. Es passte so gut, dass sie für ihn nach Erfurt kam und im September vergangenen Jahres ihr gemeinsamer Sohn Mattis geboren wurde. „Ich bin ihr sehr dankbar. Die wenigen Tage, die wir für uns haben, nutzen wir dann auch zu dritt“, sagt Weise, der jeden Morgen seinen kleinen Mattis fertigmacht und in den Kindergarten bringt.

„Wir in der Oberliga ist wie ein Drittligist in der Bundesliga“

Rückblickend fällt es ihm schwer, bei seiner langen Eishockey-Karriere mit den vielen Spielen und unzähligen Trainingseinheiten besondere Erinnerungsmomente zu benennen. Einen hebt er heraus: „Der Sieg im Ostpokal vor ein paar Jahren war ein toller Moment, weil wir da mal einen Pokal in den Händen hatten.“

In der Oberliga Nord sind seine Drachen dagegen, was den Etat und somit die Konkurrenzfähigkeit angeht, seit jeher eine kleine Nummer. „Wir in der Oberliga, das ist wie im Fußball ein Drittligist in der Bundesliga“, bemüht er einen Vergleich. Zwar habe auch bei den Drachen im Laufe der Jahre die Anzahl der Vollprofis zugenommen, doch viele Spieler gehen wie er einem regulären Beruf nach – bei den meisten anderen Klubs der Liga undenkbar. Insofern sind für ihn Siege wie der gegen Abo-Meister Tilburg jedesmal wie eine kleine Meisterschaft. „Es geht manchmal ein bisschen unter, was das bedeutet. Deshalb habe ich auch die Unruhe nicht verstanden, die anfangs der Saison bei unserer Niederlagenserie entstanden ist“, stellt der Publikumsliebling klar. Ganz im Gegenteil: Die diesjährige Mannschaft habe durch ihre Neuzugänge viel Qualität gewonnen, sei nun eingespielt und „eine der charakterlich besten, in der ich je gespielt habe“.

Besonders hebt Weise dabei Rückkehrer Sean Fischer hervor, mit dem er einst den besagten Pokalsieg errang. „Er ist ein Vorbild in Sachen Einstellung. Dass er wieder bei uns ist, hat uns ordentlich vorangebracht.“

Gefragt nach dem Ende seiner eigenen Karriere sagt 500-Spiele-Mann Marcel Weise: „Keine Ahnung. Ich genieße einfach jeden Moment im Team und die Stimmung in der Halle.“

TecArt Black Dragons – Rostock, heute, 20 Uhr, Kartoffelhalle