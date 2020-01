Marius Kaufhold aus Pfaffschwende gehört zu Thüringens Spitze

102 Mitglieder zählt die Heiligenstädter Schützengesellschaft von 1305. Unter ihnen ist auch Marius Kaufhold aus Pfaffschwende, der der Jugendgruppe des Vereins angehört. „Ich bin durch Zufall zum Schießsport gekommen“, sagt der 19-Jährige. Bei einem Spaziergang entdeckten seine Eltern die Anlage im Pferdebachtal bei Heiligenstadt. „Fußball und Tischtennis war nichts für mich. Ich suchte 2016 ein neues Hobby. Meine Eltern haben mich gefragt, ob das nichts für mich wäre“, blickt Kaufhold auf seine Anfänge zurück. Bei einem Besuch eines samstagtäglichen Trainings wurde der Ehrgeiz bei dem Pfaffschwender geweckt, und bis heute fasziniert ihn der Schießsport.

„Ich bin dann immer regelmäßig zum Jugendtraining am Donnerstag gegangen. Das war alles kein Problem, da ich in Heiligenstadt in die Schule gegangen bin und die Zeit bis zum Training bei meinem Onkel bleiben konnte.“ Und das akribische Training hat sich für Marius Kaufhold ausgezahlt. Am Samstag beim Neujahrspokalschießen belegte er mit 271 Ringen den zweiten Platz. Bei diesem traten die Mitglieder der Heiligenstädter Schützengesellschaft in einer Klasse an. Die Besonderheit bei solch einem Wettkampf ist, dass die Schützen ab einem Alter von 56 Jahren drei Ringe gegenüber den jüngeren Schützen gutgeschrieben bekommen. Auf dem ersten Platz landete mit 276 Ringen Gerald Keller aus Uder.

Beide zählten am Samstag mit Reiner Hartung, dem Vorsitzendenn des Vereins, zu den ersten Schützen auf dem Kleinkaliberschießstand. Hartung freute sich über den dritten Platz mit 267 Ringen. Doch bevor das Ergebnis feststand, hieß es warte bis um 15 Uhr. Reiner Hartung hatte aber schon eine Vorahnung. „Was ich gesehen habe, sieht es bei Marius ganz gut aus“, sagte der Vereinschef bereits um 14 Uhr, während Gerald Keller dem Nachwuchsschützen im Vorbeigehen auf die Schulter klopfte. Der Uderaner ist Trainer des Nachwuchses. Während am Samstag Kleinkaliber aufliegend geschossen wurde, ist für den 19-jährigen Kaufhold die Klasse Luftgewehr freihändig die Paradedisziplin.

In dieser wurde der Pfaffschwender bei den Landesmeisterschaften in Suhl in seiner Altersklasse im vergangenen Jahr Vizemeister, und ein Jahr zuvor gewann er Bronze. „Wir haben hier acht Schießstände, auf denen wir mit dem Luftgewehr trainieren. In Suhl sind es 50. Das ist schon beeindruckend“, schwärmt Marius Kaufhold. Stolz berichtet er von seinem ersten Wettkampf überhaupt. Dieser war im Jahr 2017. „Da habe ich das Eichsfelder Städteschießen gewonnen.“ Bei diesem ermitteln die Schützen aus Duderstadt, Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis und Dingelstädt altersklassenübergreifend den Sieger.

Höhepunkt unter den vielen Wettkämpfen, die in jedem Jahr im Schützenhaus im Pferdebachtal ausgetragen werden, ist auch 2020 das Schützenfest im Juni. Aber Marius Kaufhold hat ein weiteres Ziel vor Augen, nämlich die diesjährige Landesmeisterschaft in Suhl.