Markus Ertelt: „Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt...“

Zum letzten Mal wird am Samstag die Getting Tough-Fahne bei der 11. Auflage des Extremlaufes über dem Saaletal wehen

Rudolstadt Die Erfinder des Rudolstädter Extremlaufes „Getting Tough - The Race“, Markus Ertelt und Michael Kalinowski, stehen vor einem harten Samstag

Am Freitag gehen die Extremläufer beim letzten Sprint über die Hindernisse auf der Bleichwiese, einen Tag später nehmen dann 2500 Sportlerinnen und Sportler die kurze und auch die lange Strecke beim Race in Angriff. Kurz vor dem sportlichen Großereignis unterhielten wir uns mit Markus Ertelt und Michael Kalinowski über Geschenke, eine emotionale After-Race-Party und die Bedeutung von drei Flaschen Wein.

Es dauert nicht mehr lange, und die sportliche Ära von Getting Tough - The Race ist in Rudolstadt vorbei. Haben Sie das schon realisiert?

Ertelt: Es ist derzeit noch recht schwer, diese Tatsache auf dem Schirm zu haben. So richtig bewusst wird uns das vermutlich erst am späten Samstagabend. Jetzt haben wir einfach noch viel zu viel zu tun.

Auf was freuen Sie sich besonders bei diesem letzten Rennen?

Ertelt: Für mich ist es eindeutig der Massenstart, den ich noch einmal ganz bewusst wahrnehmen werde. Das ist schon etwas Einmaliges, das gibt es nur in Rudolstadt. Und dann im Zelt, das wird bestimmt hart.

Kalinowski: Ja, im Zelt wird es besonders schwierig für mich. Vor den Emotionen dort habe ich ein bisschen Angst.

Den Läufern wird es sicher ähnlich gehen.

Ertelt: Uns wird jetzt erst so richtig bewusst, was wir für viele Extremläufer waren: Rudolstadt war das Highlight im Jahr, auf das man sich monatelang vorbereitet hat. Es war für viele der Saisonabschluss. Und es gibt viele, die sich das Race auf die Haut tätowiert haben. Es wird für alle immer eine Erinnerung bleiben.

Kalinowski: Und es gibt einige, die mit kleinen Geschenken zu uns nach Rudolstadt kommen, um sich von einer Ära zu verabschieden. Das geht einem schon recht nah.

Michael Kalinowski (links) und Markus Ertelt feiern im vergangenen Jahr Fabienne Schmidt vom LC Rudolstadt als Zweite bei den Frauen. Am Samstag kann die Lokalmatadorin nicht dabei sein, weil sie vor wichtigen Prüfungen in ihrem Studium steht. Foto: Peter Scholz

Locken die signierten T-Shirts tatsächlich noch mehr Läufer an?

Kalinowski: 450 haben uns geschrieben, dass sie auf jeden Fall eins haben wollen. Klar wollen sie mitlaufen, aber dann auch so ein Shirt in den Händen halten.

Hand auf Herz: Wird es wirklich der letzte Extremlauf in Rudolstadt sein?

Ertelt: Was soll man jetzt dazu sagen? Was wissen wir denn, was in vier oder fünf Jahren ist? Vielleicht fällt uns dann die Decke auf dem Kopf, wir uns langweilen, weil es im Dezember eben kein Race gibt.

Kalinowski: Vor der Entscheidung, es vielleicht nochmal zu machen, müssen wir aber mindestens drei Flaschen Wein getrunken haben.

Ertelt: Wir brauchen jetzt einfach auch erst einmal eine Pause.

Das klingt jetzt aber gar nicht so endgültig?

Ertelt: Wir bleiben ja mit Oberhof auch Thüringen treu. Und irgendwas werden wir sicher wieder machen.

Kalinowski: Es gibt schon Gedanken für künftige Projekte. Aber das Race in diesem Jahr wird jetzt auch das letzte Rennen hier in Rudolstadt sein.