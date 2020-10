Martin Armenat rennt mehr als fünf Marathons hintereinander

Fröttstädt/Bernau. Beim 24-Stunden-Lauf in Bernau wird der der Ohrdrufer mit fast 228 Kilometern Gesamtzweiter. Fröttstädter Trio gewinn die Teamwertung.

Not macht erfinderisch. Nachdem der Spartathlon (246-km-Lauf in Griechenland) wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, fanden sechs der acht qualifizierten Ultraläufer vom Verein Lauffeuer Fröttstädt einen anderen Wettkampfhöhepunkt, bei dem es ebenso an die körperlichen Grenzen ging. Die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (DUV) hatte nach Bernau zur 24-Stunden-Challenge eingeladen.