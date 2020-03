Martinrodas Sportchef: „Das Warten ist eine Katastrophe!“

Der Fußball liegt flach – am Boden! Auch bei Fußball-Oberligist FSV Martinroda geht im Moment gar nichts. Da ruht seit genau einer Woche auch der Trainingsbetrieb. Auch im Vorstand macht man sich zunehmend Gedanken, wann und wie es überhaupt weitergehen kann. Wir befragten den Sportchef des FSV Martinroda, Dirk Keller, zu Stillstand, Verlusten und zu offenen Pokal-Entscheidungen.

Haben Sie schon Corona-Verdachtsfälle?

Im Moment nicht. Zum Glück. Aber das kann sich jeder Zeit ändern, wie wir ja wissen.

Bis 19. April gibt es jetzt erstmal definitiv keinen Fußball. Wie sehr trifft Sie das?

Sehr natürlich. Es hängt ja einiges mehr als nur der Fußball am Trainings-und Spielbetrieb. Wir haben feste Kosten, die wir bestreiten müssen. Strom und Wasser gehören zum Beispiel dazu. Es gibt Vereinbarungen. Sponsoren wollen für ihr Engagement auch eine Gegenleistung. Und natürlich ist besonders auch die Ungewissheit quälend. Wir wissen im Moment nicht, wo wir in der nächsten Saison spielen werden. Wir können weder planen, noch Vertragsgespräche führen. Es herrschen totaler Stillstand und große Ungewissheit.

Auch finanziell?

In der Oberliga sind Beträge und Prämien nicht in Größenordnungen echter Profiklubs zu finden. Aber auch wir sind auf Einnahmen angewiesen, haben Kosten. Fahrtkosten, Prämien und auch die Schiedsrichterkosten sind nicht ohne. Sie fallen wesentlich höher aus als in der Thüringenliga. Ich hätte nie gedacht, wie wichtig dafür die Zuschauereinnahmen sind, selbst in der Oberliga. Wir hatten in neun Spielen knapp 2000 Zuschauer. Das ist keine unwesentliche Einnahmequelle, die ja auch eingeplant war.

Rechnen Sie danach mit einer schnellen Wiederaufnahme der Saison?

Schwer zu sagen, eher nicht. Und der Rückstand lässt sich schon jetzt kaum aufholen. Es sind dann schon fünf Spieltage und der Pokal nachzuholen. Es wird jetzt ganz eng.

Martinrodas Sportlicher Leiter Dirk Keller. Foto: René Röder

Könnte die Saison nicht einfach um ein paar Wochen verlängert werden?

Klingt zu einfach. Die Spieler haben gleich nach Saisonschluss zu großen Teilen ihren Jahresurlaub geplant. Zum 30. Juni laufen Verträge aus. Man müsste bei vielen Kontrakten kurzfristig neu verhandeln, hat trotzdem kaum Planungssicherheit. Wir stehen im Moment auf einem theoretischen Relegationsplatz, der aber voraussichtlich ein Abstiegsplatz werden würde. Für uns ist das lange Abwarten eine Katastrophe.

Ginge vielleicht ein Mittwoch-Sonnabend-Rhythmus, um alles aufzuholen?

Das, so befürchte ich, ist nicht zu stemmen. Die Spieler arbeiten, studieren, haben Verpflichtungen. Unser Trainer Robert Fischer hat es mit seinem Beispiel auf den Punkt gebracht. Wie soll es zum Beispiel der VfB Krieschow aus Brandenburg hinbekommen, an einem Mittwochabend bei uns zu spielen? Das wäre dann jeden Mittwoch für alle Teams einen Monat lang notwendig. In der Oberliga spielen keine Vollzeitfußballer, die das einfach so hinkriegen können.

Was wäre dann die Lösung?

Wenn ab 25. April immer noch nicht gespielt werden kann, der Abbruch der Saison. Das wäre nur logisch. Dann den Tabellenstand einfrieren. Aufsteiger ja, keine Absteiger und für ein Spieljahr aufgestockte Spielklassen. Das ginge.

Und das Landespokalfinale, kann das am 23. Mai gespielt werden?

Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt einzuhalten ist.

Wegen der Rechtsstreitigkeiten mit dem TFV und Ehrenhain um das Halbfinale?

Nicht nur deshalb. Da sehe ich uns weiter im Recht. Die Durchführungsbestimmungen sind eindeutig. Ehrenhain durfte so nicht nachrücken. Da kann es auch in der Berufung kein anderes Urteil geben. Aber unabhängig davon: Das andere Halbfinale müsste ja auch erst einmal ausgetragen werden können. Wenn das nicht klappt, wer startet dann im DFB-Pokal?

Wie wird Ehrenhains Einspruch verhandelt?

Schriftlich. Wir haben unsere Stellungnahme eingereicht. Ich hoffe, nächste Woche bekommen wir einen Brief vom Thüringer Fußball-Verband. Aber selbst dann ist nicht klar, ob auch gespielt werden könnte.

Was, wenn negativ für den FSV Martinroda entschieden wird?

Das müssen wir sehen. Im Moment ist nichts wirklich klar, nur dass es weiter gehen muss. Wir müssen jetzt alle die Corona-Krise schnell überwinden, sonst wird alles andere auch irgendwie unwichtig.