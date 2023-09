Masell ersetzt Chones als Co-Trainer bei Medipolis SC Jena

Jena. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall hat der Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena reagiert.

Mit der temporären Verpflichtung von Lars Masell reagiert Medipolis SC Jena auf die zuletzt entstandene Lücke, die sich auf der Bank der Thüringer durch den krankheitsbedingten Ausfall von Kendall Chones ergeben hat. Während der aus Jena stammende 42-Jährige ab sofort den Trainerstab von Headcoach Björn Harmsen verstärken wird, ist seine Vertragslänge gezielt an die Ausfalldauer von Kendall Chones gekoppelt. Zudem haben beide Vertragspartner in diesem Zusammenhang eine Ausstiegsklausel vereinbart, die dem aktuell auf der Suche nach einem festen Engagement befindlichen Coach einen kurzfristigen Wechsel ermöglicht. Masell bringt die Expertise einer über zehnjährigen BBL-Erfahrung mit nach Jena, welche er seit 2012 in Würzburg, Braunschweig, Ludwigsburg und Bayreuth sammeln konnte.

„Ich bin sehr dankbar, dass Lars sich bereit erklärt hat, uns und insbesondere mir zu helfen. Wir kennen uns seit der Schulzeit, haben zusammen Abitur gemacht und zusammen gespielt. Unsere Freundschaft ist bis heute sehr gut und beständig. Über all die Jahre ist der Kontakt nie abgebrochen, sondern wir haben meist wöchentlich telefoniert und uns über Dinge ausgetauscht. Lars wird uns aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrung qualitativ sehr hochwertig unterstützen. Nichtsdestotrotz ist der Ausfall von Kendall sehr bitter und wir hoffen alle, dass er schnellstmöglich zurückkommt, um seine Position wieder einnehmen zu können“, sagt Jenas Headcoach Björn Harmsen.

Masell muss nach Anfrage nicht lange überlegen

„Zunächst möchte ich betonen, wie sehr ich den Ausfall von Kendall bedauere. Ich hoffe, wir alle hoffen, dass es ihm schnell wieder besser geht und er bald wieder ins Team zurückkehren kann“, so Lars Masell einleitend. „Als die Anfrage des Vereins kam, musste ich nicht lang überlegen. Björn und ich kennen uns schließlich schon eine gefühlte Ewigkeit und sind ebenso lang befreundet. Der gegenseitige Respekt ist sehr ausgeprägt. Insofern hoffe ich, dass ich die Mannschaft während meiner Zeit bestmöglich unterstützen kann und freue mich, ungeachtet der Umstände, auf die Zeit in meiner Heimatstadt“, so Masell abschließend.

Jenas Trainer Harmsen fliegt aus der Halle und muss ins Krankenhaus