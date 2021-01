Matthias Kühne wechselt zum FC Einheit Rudolstadt

Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt hat sich mit Matthias Kühne verstärkt. Der 33jährige Abwehrspieler kommt nach einer langwierigen Verletzung - er hatte sich das Kreuzband gerissen - zu den Rudolstädtern, nachdem er beim FC Carl Zeiss Jena keine Berücksichtigung mehr fand und sich dort nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte.

"Er hat bereits im November vergangenen Jahres kurz bei uns mittrainiert", sagt Rene Just, Sportlicher Leiter bei den Rudolstädtern. Man habe ein weiteres Engagement vereinbart, wenngleich es wegen der Corona-Pandemie zunächst zu keinen weiteren Trainingseinheiten des Oberliga-Teams im Rudolstädter Heinepark mehr kam.

Der vereinslose Kühne, der unter anderem für Babelsberg, den MSV Duisburg und auch Jena in den Ligen drei und vier spielte, wäre bei den Rudolstädtern sofort spielberechtigt. Allerdings ist auch in der Oberliga völlig unklar, wann und wie die Saison überhaupt fortgesetzt wird.

Neben dem Zugang vom FC Carl Zeiss Jena haben die Rudolstädter aber auch zwei sportliche Abgänge zu verzeichnen. Zum einen verließ Tino Langhammer die Mannschaft. "Er musste vor allem aus beruflichen Gründen passen", sagt Just. Der Verteidiger war erst vor dieser Saison wieder in den Heinepark zurückgekehrt, könnte aber künftig nur sporadisch an den Trainingseinheiten teilnehmen. Nach Angaben von Just wechselt der Rudolstädter zum Liga-Konkurrenten FSV Martinroda.

Zumindest vorläufig wird auch Leo Gehrmann, eines der Eigengewächse des Vereins von der Saale, nicht mehr für die Rudolstädter auflaufen. Den jungen Mann zieht es über den großen Teich in die USA. Dort absolviert er ein Auslandssemester innerhalb seines Studiums und wird so mindestens bis zum Sommer dieses Jahres fehlen.

Währenddessen versuchen sich die anderen Einheit-Kicker weitestgehend mit einem eigenen Trainingsprogramm fit zu halten. Zugleich erhalten sie von Trainer Holger Jähnisch entsprechende "Hausaufgaben", ohne freilich zu wissen, wann wieder mit dem Trainingsbetrieb begonnen werden kann.