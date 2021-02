Kegler trauern um Rosalinde Graul

Der KSV Mechterstädt trauert um Rosalinde Graul. Die große Wegbereiterin des Kegelsports im Ort, die zusammen mit ihrem Mann Harry über Jahrzehnte die Geschicke auf und neben den Bahnen leitete, verstarb am Abend des 15. Februars im Alter von 82 Jahren.

Graul war mit dem Kegelsport eng verbunden. Bereits 1951 trat die damals 14-Jährige in den ortsansässigen Verein ein und war in der Folge über viele Jahre in allen Funktionen tätig. Rosalinde spielte nicht nur selbst aktiv, sondern gab ihr Wissen stets an den Nachwuchs weiter.

Die auch im Ort sehr beliebte Frau, liebevoll „Kegelmutter“ genannt, wurde für ihre offene und warmherzige Art geschätzt und begeisterte auf runden Geburtstagen immer wieder mit selbst gebackenen Torten. Ihre vielfältigen Interessen und das große Engagement wurden 2009 mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt.

Bei der Gothaer Sportgala war Graul ein gern gesehener Gast. Auch nach dem Tod ihres Mannes blieb sie dem Kegelsport bis zuletzt treu.