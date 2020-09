Medaillenflut für Gothaer Karatetalente

Waltershausen/Gotha. Kämpfer aus Waltershausen und Gotha räumen bei Turnieren in Österreich und Pößneck ab.

Langsam kommt auch der Karatesport wieder aus der Wettkampfstarre. In Österreich wurde mit sehr strengen Hygienevorschriften einige der ersten Wettkämpfe in Europa ausgerichtet. Normalerweise sind bei diesem Wettkampf rund 1000 Kinder und Jugendliche unter 21 Jahre am Start und das Turnier geht nur einen Tag. Diesmal wurden nur 450 Starterinnen und Starter zugelassen und der Wettkampf über zwei Tage ausgedehnt.