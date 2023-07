Salihamidzic-Nachfolger Medien: Christoph Freund wird Sportdirektor in München

München. Der FC Bayern hat offenbar einen neuen Sportdirektor gefunden: Ersten Medienberichten über nimmt der Österreicher Christoph Freund den Job.

Christoph Freund wird neuer Sportdirektor des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München. Das berichteten Sky und Bild-Zeitung am Dienstag übereinstimmend. Der 46-Jährige arbeitet seit acht Jahren in gleicher Funktion beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg, zuvor war er dort bereits einige Jahre lang Sportkoordinator bzw. Teammanager.

Der Österreicher, der selbst in seiner Heimat unterklassig spielte, soll seinen Posten Sky zufolge am 1. September als Nachfolger des nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic antreten. Er besitzt in Salzburg noch einen Vertrag bis 2026, somit wäre womöglich eine Ablöse fällig.(sid)