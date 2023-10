Medipolis SC Jena zähmt die Löwen aus Karlsruhe

Karlsruhe. Der Thüringer Basketball-Zweitligist gewinnt auch sein zweites Saisonspiel in der ProA.

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hat auch sein zweites Spiel in der neuen ProA-Saison gewonnen. Die Thüringer, angeführt von Amir Hinton (29 Punkte) und Blake Francis (21), besiegten am Samstagabend die PS Karlsruhe Lions verdient mit 91:83 (50:42).

Die Jenaer starteten gar nicht schlecht ins Auswärtsspiel, gingen durch einen Dreier von Kapitän Rasheed Moore in Führung. Doch in der Defensive offenbarten sich schnell größere Lücken, so dass MSC-Coach Björn Harmsen beim 10:15 eine Auszeit nahm und taktisch nachjustierte. Mit Erfolg: Schnell eroberten sich die Thüringer die Führung zurück und waren nach zehn Minuten mit 30:23 in Front. Im zweiten Viertel war es Jenas Hinton, der mit einem Freiwurf zum 37:27 das Polster erstmals auf zehn Punkte in die Höhe schraubte. Phasenweise zogen die Gäste sogar noch weiter davon, doch die zuvor hochprozentige Wurfquote der Saalestädter ließ kurz vor der Pause nach, so dass Jena sich zur Hälfte der Begegnung mit einem 50:42 zufrieden geben musste.

Im dritten Viertel verspielte Medipolis SC zunächst seine Führung (61:64), rettete dann aber einen hauchzarten Vorsprung in die finalen zehn Minuten (65:64). Dort ging es lange hin und her, ehe die Saalestädter in der Crunchtime die besseren Nerven bewiesen.