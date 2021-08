ZFC Meuselwitz siegt im Kellerduell

Auerbach. Felix Müller erzielt goldenes Tor für Fußball Regionalligist ZFC Meuselwitz beim Sieg in Auerbach.

Hinten werden sie kompakt verteidigen und irgendwann macht Marc-Philipp Zimmermann das Tor – diese Befürchtung hatten nicht wenige vor dem Auswärtsspiel des ZFC Meuselwitz beim VfB Auerbach. In der Vorsaison gab es diese Partie am 8. Spieltag.

Auerbach siegte nach Meuselwitzer Führung noch mit 3:2 – dreifacher Torschütze für die Heimmannschaft: Marc-Philipp Zimmermann. Diesmal, es war ebenfalls der 8. Spieltag in der Fußball Regionalliga Nordost, hatten die Auerbacher um ihren Topstürmer nichts zu jubeln.

Begegnung erneut am achten Spieltag

Meuselwitz gewann das Kellerduell beim VfB mit 1:0 (0:0) und schob sich mit dem zweiten Saisonsieg in der Tabelle ein Stückchen Richtung Mittelfeld. In einer fußballerisch nicht hochklassigen, aber spannenden Begegnung hatten beide Teams vor 930 Zuschauern die Möglichkeit zum „lucky punch“.

Dieser gelang Felix Müller in der 64. Minute, als er am langen Pfosten einköpfte. Kurz zuvor scheiterte Sebastian Albert mit einem Foulelfmeter an Auerbachs Schlussmann Schmidt. Torschütze Müller war es, der nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena von „dreckigen Spielen, die man gewinnen müsse“ sprach. Dreckig war die Partie in Auerbach nicht, der Sieg dafür um so wichtiger.