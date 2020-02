Mia Denke von der LG Bad Blankenburg bei ihrem Rekordsprung über die 1,32. beim Hochsprung mit Musik in Arnstadt.

Mia Denke mit Landesrekord

Es passiert nicht alle Tage und selten am Anfang eines jungen Sportlerlebens. Der 22. Februar 2020 wird wohl Mia Denke (Altersklasse W 11) von der LG Bad Blankenburg lange in Erinnerung bleiben. Anlass war der 44. Kinder- und Jugendcup im Hochsprung, die Adresse, wenn es in Thüringen um guten Hochsprung geht. Wie immer ein erstklassiges Event mit einer Spitzenorganisation unter dem kritischen Auge des Initiators Hubertus Triebel.

Motiviert begann Mia mit einer Anfangshöhe von 1,05 Meter den Wettkampf. Nach jedem erfolgreichen Versuch wurde die Latte um fünf Zentimeter erhöht. Fünf Sprünge weiter, bei 1,25 Meter, immer noch ohne Fehlversuch, kam mit 1,30 Meter der „magische Punkt“. Der Hallensprecher verkündete, dass mit dieser Höhe der Hallenrekord markiert ist.

Der erste Versuch, die Latte fiel, der zweite Versuch, auch hier siegte die Schwerkraft und dann der alles entscheidende, dritte Versuch. Die ganze Halle fieberte mit. Fünf kraftvolle Anlaufschritte, erst das Sprungbein und auch das Nachziehbein touchierten die Latte nicht. Mit einer sauberen „Schere“ wurde der alte Hallenrekord eingestellt. Danach konnte Mia ihre Höhe selbst bestimmen und die Hochsprunglatte kletterte auf 1,32 Meter: neuer Hallenrekord.

Als sie vor der Anlage stand, verriet ihre Mimik: „Ganz schön hoch“. Das Spiel wiederholte sich. Unter Anfeuerung der anwesenden Sportler und Zuschauer blieb die Latte im dritten Versuch, bei 1,32 Meter da, wo sie hingehört, nämlich oben. Die darauffolgenden 1,34 Meter konnten nicht bezwungen werden. Mit einer Sieghöhe von 1,32 Meter in der Altersklasse W 11 knackte sie einen seit 1999 bestehenden Hallenrekord und stellte nach 21 Jahren einen neuen Superlativ auf.

Aber Mia Denke war nicht allein, Marika Morgenroth in der W 12, gab alles und gestaltete es auch sehr spannend. Sie teilte sich den dritten Platz und einer Höhe von 1,25 Meter, zusammen mit Lily Tischer. Beide hatten die gleiche Anzahl von Versuchen. Lara Maria Savu (LG Ohre Energie/Einheit Eisenach) dominierte die Konkurrenz in dieser Altersklasse mit 1,40 Meter, ganz dicht gefolgt von Emily König (LAC Rudolstadt) mit 1,35 Metern. Wettkampfneuling Kim Säuberlich konnte sich über einen fünften Platz über 1,20 Meter freuen.

Ein beherzter Auftritt der LG Bad Blankenburg, mit guten Ergebnissen und motivierten Sportlern. Der Hochsprung ist eine hochemotionale Disziplin, die Tränen bleiben nicht aus und die Spannung und Anspannung kann man förmlich greifen. Und auch der Blutdruck liefert Rekordwerte.