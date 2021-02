Mike Weber (Eintracht Eisenberg): „Es muss jetzt dringend wieder losgehen“

Eisenberg. Eintracht Chef Mike Weber befürchtet, dass sich die Leute vom Fußball und vom Schortental abwenden, da sie sich so langsam an die Situation gewöhnt haben

Mike Weber hatte am Dienstag seine Skier aus dem Keller geholt. Der Chef von Eintracht Eisenberg frönte dem Schnee um Eisenberg und gab den Langläufer. Wenn schon einmal so viel Schnee vom Himmel fällt, muss man die Gunst der bitterkalten Wintersport-Stunde einfach nutzen – so auch Mike Weber. Auf WhatsApp konnte man dann seine Impressionen bewundern.