Mit 79 Jahren noch flott unterwegs

Wann Günther Patzer (79) zum ersten Mal bei einem Volkssportlauf an der Startlinie stand, das weiß er nicht mehr. „Ich kann mich an den Silvesterlauflauf in Tanna erinnern. Ich glaube, es war 1975. Davor lief ich aber auch schon. Da gab es die Vergleiche der Kreise Greiz, Pößneck und Werdau. Da bin ich 5000 Meter gelaufen.“

Jetzt, mit fast 80 Jahren – im Dezember steht der runde Geburtstag an – gibt es für ihn nur eine Devise, wenn er läuft. „Ich will einfach nur ins Ziel kommen. Das ist wichtig. Dann ist man ein ganz anderer Mensch. Die schlechten Gedanken sind fort.“

Dass er in seiner Altersklasse, der M80, zu den Schnellsten in Ostthüringen gehört, ist ihm indes nicht so wichtig. Patzer hat eine andere Priorität: „Ich will nicht als Letzter ins Ziel ankommen.“ Beim 26. Bismarck-Turmlauf über zwölf Kilometer in Neustadt vor einigen Tagen konnte er dergleichen jedoch nicht verhindern. „Da war ich auch in die Organisation mit eingebunden. Und dann hatte ich mittags noch was gegessen. Das macht man normalerweise nicht unmittelbar vor einem Wettkampf. Da war klar, dass es keine super Zeit geben wird.“

Er kam nach 1:16:26 Stunden ins Ziel. Bis zum Jahresende stehen noch zwei Läufe an. Da ist zum einen der 10. Rentierlauf am 7. Dezember in Saalburg, einem Lauf ohne Wettkampfgedanken. Und dann wird er wieder am 31. Dezember nach Tanna fahren zum 46. Silvesterlauf. Da wird Patzer auch für seinen Gesamtsieg im Saale-Orla-Läuferpokal geehrt.

Der große Planer ist der 79-Jährige nicht. „Mich würde der Ultramarathon auf dem Rennsteig über die 73 Kilometer reizen. Ich wollte einen Freund aus Erlangen überreden. Der wollte aber nur Marathon laufen. Als er dann meinen Wunsch hörte, hat er leider abgewunken. Schade. Das wär‘s noch mal.“

Dass Patzer überhaupt die Freude zum Laufen fand, war eher Zufall. Früher fuhr er Rad. „In den Wintermonaten war damals kein Radfahren möglich. Da haben wir uns mit Läufen fit gehalten. Ich war nicht der Schlechteste. Als es mit dem Rennrad nicht mehr klappte, habe ich mich dem Laufsport verschrieben.“

An der schönsten Nebensache der Welt, dem Fußball, kommt er nicht vorbei. Das überrascht nicht, wenn man die Familien-Bilder anschaut. Sein Schwiegersohn ist Matthias Liebers (60), ehemaliger Oberliga-Fußballer beim 1. FC Lok Leipzig, jetzt Trainer in Teichel. Sein Enkel ist Benjamin Bahner (27), der jetzt für die BSG Chemie Kahla Tore schießt. Jeden Freitag Nachmittag treffen sich die Männer im Patzer-Haus – und dann dreht sich alles um Fußball.