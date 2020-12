Der Schleizer Fußball begeht im kommenden Jahr ein kleines Jubiläum. Seit 110 Jahren wird in der Thüringer Kleinstadt Fußball gespielt.

Als erster Fußballverein geht der FC Schleiz in die Geschichte ein. Der genaue Gründungstag ist leider nicht mehr bekannt. Wahrscheinlich entstand der Verein im ersten Quartatal des Jahres 1911, der erste Beleg stammt vom 27. Februar 1911. Als Gründer gilt der aus Hannover stammende Zahnarzt Wilfried von Stein. Gekickt wurde damals auf der Stadtwiese, heute steht ein Teil des Wisentahauses darauf.

Die Tore mussten nach jedem Training und Spiel wieder abgebaut werden und wurden im Gasthaus zur Sonne eingelagert. Das erste Fußballspiel des FC Schleiz fand am 25. Mai 1911 in Zeulenroda statt und wurde mit 6:2 gewonnen.

Zu den Auswärtsspielen gelaufen

Im selben Jahr entstanden weitere Fußballvereine in Schleiz. Neben den Athletenclub Jugendkraft jagten die Vereine Fortuna, Sportfreunde und Edelweiß der braunen Lederkugel nach. Wie beschwerlich der Fußballalltag in dieser Zeit war, soll eine Episode am Rande erzählen. Das Team von Fortuna Schleiz lief im Juli 1912 nach Neustadt, spielte dort neunzig Minuten (2:2) und kroch dann in glühender Hitze wieder nach Hause.

Etwas besser hatten es da die Kicker des FC Schleiz, sie fuhren mit dem Pferdegespann zu den Auswärtsspielen. Ungewöhnlich zu erfahren, dass zu jener Zeit ein eigener Clubfotograf ständig die Fußballspiele des FC begleitete. Sein riesiger Fotoapparat wurde immer sorgfältig in einer großen Tasche verstaut.

Und doch passierte eines Tages Entsetzliches: Bei der Rückfahrt aus Auma spendierte ein Mitglied ein Fass Bier und warf es auf den Wagen. Es fiel genau auf die große Fototasche. Der Apparat brach unter der Last zusammen und mit ihr hat der Fotograf einen schweren seelischen Schmerz erlitten – so wurde es überliefert.

1. Weltkrieg stoppte die Entwicklung

Finanzielle Probleme brachten bereits 1913 die erste Fusion. Aus Fortuna und Schleiz 1913 wurde am 16. Oktober 1913 der FC Reuß. Der neugegründete Verein hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Schleizer Fußballsports, diese wurde durch den Ersten Weltkrieg zwangsweise unterbrochen. Nach dem Kriege begann sich der Fußball nur zögerlich weiterzuentwickeln. Die Stadt Schleiz hatte die Stadtwiese für die Kicker aus unerklärlichen Gründen gesperrt. Zu dieser Zeit wurde auf dem Seminarturnplatz gespielt.

Jugendabteilung 1920 gegründet

Welchen Stellenwert Sport hatte, zeigte der häufige Streit mit der Direktion der Schule und mit dem Stadtrat. 1919 wurde von der Stadt überlegt, einen Platz auf den Auwiesen anzulegen, doch es blieb vorerst bei den Überlegungen. Am 11. April 1920 war es dann so weit: Es gab weder einen ersten Spatenstich, noch eine Grundsteinlegung. Bereits beim Auftaktaktspiel sollte sich erweisen, wie ungeeignet die Auwiesen als Fußballplatz waren.

Das Eröffnungsspiel FC Reuß II gegen SpVgg Plauen III (3:3) musste zehn Minuten vor Schluss abgebrochen werden, da die Bodenverhältnisse kein Spiel mehr zuließen. In mühevoller Arbeit machten sich die Spieler im Nachhinein den städtischen Sportplatz spielfähig.

Auch die Gründung der Jugendabteilung fällt in das Jahr 1920, bis dahin wurde dies völlig vernachlässigt. In den Folgejahren brachen schwere Zeiten für den FC Reuß an. Nicht nur die steigende Inflation setzte den Verein mächtig zu und schränkte den Spielbetrieb auf ein Minimum ein.

Auch die „Freie Turnerschaft“ gründete eine eigene Fußballabteilung, was zu einigen Abwanderungen von Spielern führte. Und doch wurde diese Zeit überstanden. In den Jahren danach konnte zumindest ein regelmäßiger Spielbetrieb aufgenommen werden.