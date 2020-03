Mit dem nassen Element eine stimmige Einheit bilden

Jonas Reuther gönnte sich einen Müsliriegel. Entschlossen biss der Zehnjährige in den süßen Energiespender. Erfolg macht eben hungrig. Unmittelbar vor seiner kleinen kulinarischen Pause im Foyer der Schwimmhalle in Lobeda hatte Reuther ein Qualifikationsrennen gewonnen, ja regelrecht dominiert. Mit reichlich Vorsprung hatte er die 25 Meter Rücken für sich entscheiden können. Da darf man schon einmal einen Riegel verputzen.

Als sich am Sonnabend Nachwuchs (Jahrgang 2009 bis 2013) in eben der Schwimmhalle in Jena-Lobeda beim Jenaer Kinder-Schwimmwettkampf die Ehre gab, war Jonas Reuther der herausragende Akteur in den Reihen der gastgebenden WSG Jena Lobeda. 126 Teilnehmer aus elf Vereinen – u.a. Chemnitz, Erfurt, Saalfeld, Gera, Greiz, Gotha oder Eisenach – griffen in das Wettkampfgeschehen ein, doch Reuther agierte in einer Klasse für sich.

In insgesamt fünf Disziplinen ging der WSG-Schützling an den Start, in allen sollte er am Ende triumphieren – und mit einem solch erfolgreichen Abschneiden hatte er bereits im Vorfeld geliebäugelt. „Ich denke schon, dass ich alle Wettkämpfe gewinnen werde“, sagte der Viertklässler, der in den Disziplinen Delphin, Brust, Graulen, Rücken und über die 100 Meter Lagen siegen konnte.

Insbesondere seine Zeit über die 100 m Lagen am Sonnabend lässt erahnen, über welches Potenzial Reuther verfügt. Mit seiner Zeit von 1:15,47 min hat er derzeit Platz 2 der deutschen Bestenliste seines Jahrgangs inne. Darüber hinaus hält Jonas Reuther die Thüringer Altersklassenrekorde über 50, 100, 200 und 400 Meter Freistil.

Seit nunmehr fünf Jahren widmet er sich der Betätigung im kühlen Nass. Seine Eltern hätten ihn dafür sensibilisiert, berichtet Reuther, dessen Lieblingsdisziplinen Schmetterling und Graulen sind. Er liebe es einfach, im Wasser zu sein, mit dem nassen Element eine stimmige Einheit zu bilden. „Es ist einfach nur cool“, schwärmt der Jenenser, der auch in schöner Regelmäßigkeit das Galaxy-Freizeitbad in Jena besucht, um seiner Passion nachgehen zu können. Doch die meiste Zeit verbringt er in der kleinen Schwimmhalle in Lobeda-West, wo er bis zu viermal die über Woche trainiert, denn Jonas Reuther hat ein Ziel: Er möchte mit dem kommenden Schuljahr an das Sportgymnasium in Erfurt wechseln, um das Schwimmen leistungsmäßig auszuüben.

Kathrin Spörl von der WSG Lobeda zeigte sich indes mit der Resonanz am Sonnabend sehr zufrieden. Ja, es sei schon fast ein wenig zu viel des Guten gewesen, betonte Spörl. „Wir sind an unsere Kapazitätsgrenze gestoßen“, resümierte die Trainerin. In der Halle standen während des Wettkampfes dann auch alle Zeichen auf Sardinenbüchse, ein wahrlich dichtes Gedränge rund um das Becken bestimmte die Szenerie in dem Areal.

Spörl zeigte sich dann auch mit dem generellen Abschneiden der WSG-Schützlinge zufrieden. So konnten u.a. Zoè Klemm drei Siege verbuchen, Vladimir Kovezin zwei und Kea Hammerl einen im Jahrgang 2010. Enne Steiniger überzeugte indes im Jahrgang 2011 mit zwei Siegen. Und auch der jüngste WSG-Akteur Robert Schmidt, durfte sich bei der Endabrechnung über einen Sieg im Jahrgang 2013 freuen.