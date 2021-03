Stuttgart/Jena. Wie ein Freistoßtreffer von Jörg Burow vom FC Carl Zeiss Jena im Jahr 1986 das „Tor des Monats“ in der ARD-Sportschau wurde.

Mit Effet in die Sportschau: Jörg Burow erzielte das einzige „Tor des Monats“ aus dem Osten

Der FC Carl Zeiss Jena mühte sich gegen Stahl Brandenburg an jenem verregneten Freitagabend 1986 im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld. Dann der Lohn: Mit einem Freistoßtor brachte Jörg Burow die Gastgeber in der 68. Minute in Führung.