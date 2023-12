Mit Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Talent zum Erfolg

Gera Förderkreis Radsport Gera ehrt Lucia Wiencek als Geraer Nachwuchs-Radsportler des Monats Oktober 2023

Die Ehrung als Geraer Nachwuchs-Radsportlerin des Monats Oktober 2023 durch den Förderkreis Radsport Gera ging an Lucia Wiencek.

Ganze Familie engagiert sich im SSV Gera

Bereits als 4-Jährige kam Lucia zum SSV Gera, wo auch ihr Bruder Enzo bereits sportlich aktiv war. Bald wurde Vater Christian als Übungsleiter tätig und Mutter Yvonne engagiert sich seither ehrenamtlich im Verein.

In der abgelaufenen Saison 2022/23 wurde sie von ihrem Vater trainiert und wechselte jetzt Anfang November in die U15-Trainingsgruppe von Heike Schramm.

Die inzwischen Zwölfjährige ist eine ehrgeizige, zielstrebige und talentierte Sportlerin. In den gezeigten Leistungen bei den Wettkämpfen spiegelt sich ihr Ehrgeiz und ihr Einsatz wider, den sie auch im Training zeigt.

Hinweise und Tipps nimmt sie gern an und setzt sie auch schnell um. Läuft es im Training oder bei Wettkämpfen nicht so gut, sucht sie die Fehler bei sich selber und ist bestrebt, diese abzustellen.

Erfolgreiche Saison mit vier Landesmeistertiteln

Sie blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, erkämpfte sich vier Landesmeistertitel (Straße, Einzelzeitfahren, Kriterium und 500 Meter) sowie zwei Silbermedaillen (Kurzzeit und Punktefahren).

Doch nicht nur per Rad konnte Lucia Wiencek überzeugen. So trug sie sich bei den beiden Athletiküberprüfungen im SV-Cup 2023 jeweils auf Platz zwei in die Ergebnislisten ein.

Sie gewann in diesem Jahr den Jugend-Fördercup Thüringen der SV Sparkassen-Versicherung, den Thüringer Bahncup 2023 und den Geraer TAG Wohnen Nachwuchs-Bahn-Cup 2023