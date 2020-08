Mit süßem Glücksbringer zum Erfolg

Seit gut fünf Monaten dreht sich nicht mehr alles ums Kegeln für Sarah (29) und Alexander (31) Conrad. Töchterchen Viktoria ist allerdings auf dem besten Weg zum neuen Maskottchen von Mamas SV Pöllwitz und Papas SV Wernburg.

Beide Teams starten als Thüringens Kegelaushängeschilder am 2. Septemberwochenende in die Bundesligasaison. Gegner wird jeweils Victoria Bamberg sein. Neu dabei sind auch die Kegeldamen aus Auma, die bei ihrem Bundesligadebüt auswärts in Freiburg ranmüssen.

Wie gut Familie Conrad in Form ist, bewiesen beide beim Thüringer Top-12-Turnier. Während sich Sarah nur knapp Teamkollegin Gabriele Muhl geschlagen geben musste, wiederholte Ehemann Alexander souverän seinen Vorjahreserfolg.