Der Sport im Landkreis Greiz hat einiges zu bieten, die Bilanz 2019 könne sich sehen lassen, sagte Jan Koschinsky, der Vorsitzende des Kreissportbundes.

Als Beispiele nannte er die Greizer Bundesligaringer und Keglerinnen des SV Pöllwitz, die sich als Europapokal-Finalist für die Champions League qualifizierten. „Eines der größten Talente ist Siebenkampf-Meisterin Serina Riedel vom TSV Zeulenroda. Ich wünsche ihr sehr, dass sie weiter so erfolgreich ist und wir sie vielleicht doch irgendwann bei Olympia sehen“, sagte Jan Koschinsky auf der KSB-Mitgliederversammlung in Greiz.

Die durch die Kreispolitik geschaffene Möglichkeit, talentierte Kinder und Jugendliche in den Talentförderzentren des Landkreises Greiz auszubilden, bildet die Grundlage für die Erfolge im Ringen, Radsport, Tischtennis, Fußball, Handball, Leichtathletik und im Schwimmen. „All das ist aber nur möglich, durch die unermüdliche ehrenamtliche Arbeit. Dafür möchte ich allen sehr danken und Euch Bitten: Macht weiter so!“

Bitte an Politik im Land und Bund

Das alles braucht aber die Unterstützung aus der Politik und der Wirtschaft. Landrätin Martina Schweinsburg habe immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme des Sports, „deswegen ein Dankeschön an die Landrätin und alle Mitglieder des Kreistages, die den Sport unterstützen.“ Koschinsky richtete aber auch eine eindringliche Bitte an die Politik im Land und im Bund: „Unterstützt die Sportvereine. Sorgt dafür, dass die Landkreise und Kommunen in der Lage sind, die Sportanlagen zu erhalten und zu modernisieren.“

Der Sport und das Ehrenamt sind das Rückgrat unserer Gesellschaft: Ordnung, Disziplin, Einsatzbereitschaft sowie der Umgang mit Siegen, aber auch Niederlagen sind wichtige Grundlagen des Lebens, die man im Sport lernt. „Die meisten Ehrenamtlichen sind an der Belastungsgrenze durch immer mehr Vorgaben und Richtlinien. Da gilt es über Modellprojekte im ländlichen Raum zu reden. Mein Dank geht da an Christian Tischner, der für meine Ideen immer ein offenes Ohr hat.“

Über 3500 Ehrenamtliche, davon 1500 Übungsleiter und Trainer

Doch in den Tagen der Corona-Pandemie zeige sich, dass die Bundes- und Landespolitik die Probleme auf die Sportvereine vor Ort ablädt. „Wir brauchen Unterstützung, auch finanziell.“

Über 3500 Ehrenamtliche, davon 1500 Übungsleiter und Trainer schafften 2019 durch ihr Wirken einen unschätzbaren Wert im Landkreis. Der Kreissportbund vereint 184 Vereine, fünf Kreisfachausschüsse mit 16.783 Vereinsmitgliedern, davon zirka 6000 Kinder und Jugendliche. Der Sport ist der Kitt unserer Gesellschaft. „Wir hoffen, dass wir gemeinsam gut durch die Corona-Pandemie kommen.“