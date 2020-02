Oberhof. Am ersten Tag der 35. Junioren-Weltmeisterschaften in Oberhof schmückten sich die deutschen Rennrodler durch Jessica Degenhardt (Altenberg) und Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) mit Gold.

Moritz folgt Max: Rodler Bollmann holt WM-Gold in Oberhof

Die Rennen bei den Junioren-Weltmeisterschaften in der Oberhofer Eisrinnen standen auf einem sehr hohen Niveau, so die lobenden Worte von Andreas Minschke, Präsident des Thüringer Schlitten- und Bobsport-Verbandes (TSBV). So trennten die ersten drei Juniorinnen nur Sieben-Hundertstelsekunden. „Was die jungen Damen und Männer heute hier an Leistungen abgerufen haben“, so Minschke, ist mit Blick auf die kommenden Welttitelkämpfe der Männer und Frauen an gleicher Stelle 2023 schon jetzt weltmeisterschaftlich.“

Und auch Bundestrainer Norbert Loch war von den Leistungen der Junioren/innen begeistert. Der Bundestrainer hätte eigentlich beim Weltcup in Winterberg weilen müssen. Doch live bei den Junioren-Weltmeisterschaften dabei zu sein und die kommenden Asse genau unter die Lupe zu nehmen, war für ihn wichtiger. Schließlich ist der frisch gebackene Weltmeister Moritz Bollmann im Nationalteam der Männer kein Unbekannter mehr, bestritt der 20-Jährige doch schon mehrere Weltcup-Rennen. Zurück in die „kleinere Liga“ wollte Bollmann zeigen, dass sich sein Ausflug zu den Männern ausgezahlt hat. Genauso wichtig war für den Neuhäuser aber auch die Tatsache, dass er gern die Siegesserie der Thüringer nach dem WM-Erfolg von Max Langenhan (Friedrichroda) im vergangenen Jahr in Innsbruck fortsetzen möchte. Und daran ließ Bollmann bereits im ersten Lauf mit der absolut schnellsten Zeit keine Zweifel aufkommen. „Ich hatte am Start des zweiten Laufes einen wahnsinnig hohen Pulsschlag“, beschrieb Bollmann seine Situation. Ganz zur Freude seines Trainers Norbert Hahn behielt Bollmann die Nerven und erfüllte sich seinen großen Traum, Weltmeister zu werden. „Moritz ist für die Zukunft, das heißt für die WM 2023, ein ganz heißes Eisen im Oberhofer Eiskanal“, so Hahn. Riesigen Grund zur Freude hatte auch der drittplatzierte David Nößler (RSV Schmalkalden) aus Fambach. Nach seinem Beinbruch musste der 18-Jährige lange pausieren und laborieren. „Ich habe mich durch viel Konditionstraining fit gehalten“, so der Schützling von Karsten Albert. Dass ich mich trotzdem für die JWM noch qualifizieren konnte, verdanke ich dem gezielten Aufbau meines Trainers. Nach Platz fünf im vergangenen Jahr in Innsbruck folgte nun die Bronzemedaille, das ist der bisher größte Erfolg für den talentierten Rennrodler. Bei den Juniorinnen hatte sich Lisa Schulte (Österreich) im ersten Lauf mit zwei Hundertstel an die Spitze vor der Russin Diana Loginova und Jessica Degenhardt gesetzt. Und auch Merle Fräbel (RT Suhl) lag mit einem geringen Rückstand von nur sieben Hundertstel auf Platz vier. Obwohl die Damen im zweiten Lauf alle Register ihres Könnens zogen, mussten die amtierende Vizeweltmeister Verena Hofer und selbst die amtierende Weltmeisterin Cheyenne Rosenthal (BRC Winterberg) sowie die Tirolerin Verena Hofer Komplikationen in Kurve 13 in Kauf nehmen. Nur Degenhardt, die nach zwei dritten Plätzen bei einer JWM nun mit 17 den höchsten Thron als beste Rennrodlerin bei den Juniorinnen besteigen konnte, kam gut durch.