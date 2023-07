Formel 1 Blond wie Barbies Ken: Hülkenberg überrascht mit neuem Look

Budapest Der plötzlich wasserstoffblonde Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg ist mit seinem neuen Look unfreiwillig in den Rummel um den neuen „Barbie“-Film geraten.

„Da habe ich wohl den falschen Zeitpunkt gewählt“, sagte der Rennfahrer vor dem WM-Lauf in Budapest.

Hülkenberg erinnert mit seiner neuen Haarfarbe an den von Hollywoodstar Ryan Gosling dargestellten Ken in der gerade in den Kinos angelaufenen Verfilmung der bunten Puppenwelt. „Dabei habe ich als Kind gar nicht mit Barbie und Ken gespielt“, versicherte der 35 Jahre alte Hülkenberg.

„Etwas Extra-PR“

Im Scherz sagte der Haas-Pilot, der kleine Wirbel um seine Frisur sei „etwas Extra-PR“ für mich. Es sei „faszinierend, was ein bisschen Haarfärbemittel anrichten kann“, meinte Hülkenberg.