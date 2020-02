Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottas im Mercedes Schnellster am letzten Testtag

Barcelona. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich zum Abschluss der Formel-1-Tests die Bestzeit gesichert.

Der Finne verwies am Freitag in 1:16,196 Minuten Max Verstappen (+0,073 Sekunden) im Red Bull auf den zweiten Rang. Weltmeister Lewis Hamilton (+0,214 Sekunden) im zweiten Mercedes wurde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Fünfter direkt hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc (0,164 Sekunden). Dessen Scuderia-Stallrivale Sebastian Vettel war am letzten Testtag nicht im Einsatz. Bottas hatte während der sechstägigen Probefahrten bereits in der vergangenen Woche in 1:15,732 Minuten auch die insgesamt schnellste Runde gedreht. Der erste Grand Prix der Saison findet am 15. März in Melbourne statt.