Leclerc dankt Vettel: "Große Ehre, dein Teamkollege zu sein"

Berlin. Formel-1-Fahrer Charles Leclerc hat seinen scheidenden Ferrari-Stallrivalen Sebastian Vettel gewürdigt.

"Ich habe noch nie so viel gelernt wie mit dir als meinem Teamkollegen", schrieb der 22 Jahre alte Monegasse bei Twitter. "Es war eine große Ehre für mich, dein Teamkollege zu sein." Kurz zuvor hatte die Scuderia bekanntgegeben, dass der 32 Jahre alte Vettel die Italiener am Ende des Jahres nach sechs Jahren verlassen wird und der Vertrag des viermaligen Weltmeisters nicht erneut verlängert wird.

"Wir hatten einige angespannte Momente auf der Strecke. Einige sehr gute und andere, die nicht so endeten, wie wir es beide wollten. Aber es gab immer Respekt, auch wenn es von außen nicht so wahrgenommen wurde", schrieb Leclerc. Der Youngster kam erst im vergangenen Jahr zu Ferrari und überflügelte Vettel sportlich. In der WM-Wertung lag er 2019 am Ende als Vierter einen Rang vor dem Hessen. Die Scuderia machte schnell klar, dass ihm die Zukunft gehört und stattete Leclerc noch vor Weihnachten mit einem neuen Vertag bis Ende 2024 aus.

Auf der Strecke gab es harte Duelle - Unfälle und Streit um den Status der internen Nummer eins inklusive. Leclerc postete nun auch zwei gemeinsame Fotos, eines vom Sieg des Deutschen im Vorjahr in Singapur und schrieb: "Danke für alles, Seb." Der Erfolg auf dem Stadtkurs in Asien war Vettels einziger Triumph im vergangenen Jahr.