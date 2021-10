Lewis Hamilton gewann das Rennen in der Türkei 2020 von Rang sechs aus.

Formel 1 Pole Position in der Türkei Vorteil für Grand-Prix-Sieg

Istanbul. Wer in Istanbul die Pole Position holt, hat gute Chancen auf den Formel-1-Sieg am Bosporus.

In den vergangenen acht Auflagen startete der spätere Renngewinner in der Türkei fünfmal von Startplatz eins. Zweimal ging der Türkei-Sieger zuvor als Zweiter in den Grand Prix. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das Chaos-Event 2020 sogar von Rang sechs aus.

Jahr Pole Position Rennsieger 2020 Lance Stroll (Racing Point) Lewis Hamilton (Mercedes) 2011 Sebastian Vettel (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull) 2010 Mark Webber (Red Bull) Lewis Hamilton (McLaren) 2009 Sebastian Vettel (Red Bull) Jenson Button (Brawn GP) 2008 Felipe Massa (Ferrari) Felipe Massa (Ferrari) 2007 Felipe Massa (Ferrari) Felipe Massa (Ferrari) 2006 Felipe Massa (Ferrari) Felipe Massa (Ferrari) 2005 Kimi Räikkönen (McLaren) Kimi Räikkönen (McLaren)

