Valtteri Bottas: Scheidung wegen Formel-1-Karriere

Berlin. Formel-1-Profi Valtteri Bottas hat sich von seiner Frau Emilia getrennt.

"Ich muss euch leider mitteilen, dass die Ehe zwischen Emilia und mir zu Ende gegangen ist", schrieb der Mercedes-Pilot, Zweiter der aktuellen Fahrerwertung, auf Twitter. Grund für die Trennung seien die Herausforderungen, die seine Karriere mit sich brächten.

Die beiden hätten sich einvernehmlich und in Freundschaft getrennt. "Ich werde ewig dankbar sein für die Opfer, die sie bringen musste", so der 30-Jährige. Bottas liegt vor dem letzten Rennen der Saison am 1. Dezember in Abu Dhabi auf Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.