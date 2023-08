Nina Hoffmann hatte schon beim Weltcup in Lenzerheide zu Beginn der Saison eine starke Leistung abgeliefert.

Mountainbikerin Nina Hoffmann gewinnt den Downhill-Weltcup in Andorra

Andorra. Der dritte Weltcup-Erfolg der Saalfelderin wäre in den Pyrenäen fast vom Winde verweht worden.

Nina Hoffmann hat ihre verkorkste Weltmeisterschaft in Schottland offenbar gut verdaut: Denn die Saalfelderin hat am Samstag ihren insgesamt dritten Sieg im Downhill-Weltcup eingefahren. Sie verwies in Andorra die amtierende Weltmeisterin Valentina Höll aus Österreich auf Platz zwei. Mit dem Erfolg schob sich die Thüringerin auch im Gesamtweltcup weiter nach vorn, belegte vier Weltcup-Stationen vor dem Saisonende den dritten Platz.

Mit bis zu 53 Kilometern pro Stunde fuhr sie mit großer Angriffslust bei unangenehmen äußeren Bedingungen – die Halbfinalläufe fielen den bisweilen stürmischen Wind zum Opfer – ihre Konkurrenz förmlich in Grund und Boden, hatte auf die Zweitplatzierte fast drei Sekunden Vorsprung. „Der Sieg ist für mich wie eine Erlösung“, sagt die einzige deutsche Starterin nach ihrem Triumph. Allerdings war die Zweitplatzierte der Qualifikation beim Finallauf „richtig müde im Kopf“, so Hoffmann. Die Wetterverhältnisse hatten dafür gesorgt, dass der Finallauf bei den Frauen lange auf der Kippe stand. Dann fand er doch statt und Nina Hoffmann fuhr die ideale Linie direkt auf das Podest. .