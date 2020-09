MTV Saalfeld bleibt auf Aufstiegskurs

Die Punktspiele im Schach beginnen in den nächsten Tagen wieder. Der Vorstand des Schachbezirkes Ost hatte in diesem Zusammenhang beschlossen, den Spielbetrieb im Schachbezirk analog der zentralen Thüringer Spielklassen fortzusetzen. Das heißt, dass die Saison 2019/2020 bis in das Jahr 2021 verlängert wird und damit die bisherigen Spiele auch entsprechend in die Wertung genommen werden. Die Termine für die drei offenen Runden sind der 14. März, der 18. April und der 5. Mai. Für die erste und zweite Mannschaft vom MTV 1876 aus der Kreisstadt trifft dies unbedingt zu.

Bezirksliga

Die Mannschaft MTV 1876 Saalfeld I hat alle bisherigen sechs Punktspiele klar gewonnen und ist in der Aufstellung Meike Ratay, Alexander Krämer, Markus Kania, Thomas Seidel, Ronald Wagner, Thomas Petzold, Daniel Bellmann und Max Möbius Tabellenführer und muss in den verbliebenen drei Punktspielen gegen Liebschwitz II, Triebes und Gera-Langenberg versuchen, ungeschlagen zu bleiben um den Aufstieg in die Landesklasse zu schaffen

Bezirksklasse

Die Mannschaft MTV 1876 Saalfeld II hat drei Siege und drei Niederlagen erreicht und steht auf dem fünften Tabellenplatz. In der Aufstellung Dietmar Böhl, Rene Möbius, Ralf Siebert, Manfred Herrmann, Werner Pods, Gerhard Seichter, Paul Möbius und Patrick Gräf wird in den letzten Spielen gegen Bürgel, Zeulenroda II und ESV Gera II versucht, den Tabellenplatz zu verbessern.

Thüringenliga U 20

Die Punktspiele in Thüringen höchster Spielklasse in der Thüringenliga wurden abgebrochen und somit blieben die Saalfelder Jugendspieler trotz Siege gegen Stadtilm und Gera und einer Niederlage gegen Erfurt mit 4:2 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Sebastian Grund konnte am Spitzenbrett alle drei Punktspiele gewinnen, des weiteren waren noch in der Mannschaft Meike Ratay, Melanie Grund, Anouk Lorenz, Keana Lorenz und Paul Möbius.

Bezirksliga U 16

Auch in dieser Jugend-Spielklasse erfolgte der Abbruch, die Saalfelder belegten mit 11:3 Punkten in der Aufstellung Anouk Lorenz, Keana Lorenz, Maurice Sändig und Patrick Gräf den vierten Tabellenplatz.

Bezirksliga U 12

Auch in dieser Alters- und Spielklasse wurde die Saison abgebrochen. Mit 8:8 Punkten blieb die Mannschaft mit Aljoshy Samarskyi, Shayne Blasko, Lukas Löser und Lotta Grießmann auf dem fünften Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft mit Leonardo Heß, Oscar Cornelius Betz, Ruben Bielert und Emanuel Bielert blieb auf dem zehnten Tabellenplatz.

Kreisliga

Abgebrochen wurde der Spielbetrieb auch in der gemeinsamen Kreisliga der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und des Saale-Orla-Kreises. Darüber informierte jetzt auch der Staffelverantwortliche Bernd Steiger aus Königsee. Nach dem Abbruch der Serie durch den Staffelleiter, die von Thuringia Königsee II angeführt wurde und zu den Titelehren kam, soll nun eine „normale“ Serie 2020/2021 organisiert und gespielt werden, sagt Bernd Steiger.

Ob das gelingt ist allerdings unklar, denn noch können nicht alle Teams wieder in ihre vier Wände ihrer Spiellokale, so Steiger weiter. Thuringia Königsee ist zu diesem Zeitpunkt in der günstigen Situation, das der Saal des hiesigen Hotel „Zum Löwen“ bereits seit acht Wochen wieder für das Training genutzt werden kann und auch für die Punktspiele zur Verfügung steht.

Wie in den letzten Jahren schon sind die Rinnestädter und der MTV 1876 Saalfeld mit zwei Quartetts im Punktspielbetrieb. Zu ihnen gesellt sich noch der 1. SV Pößneck II. Als Favoriten auf den Staffelsieg werden Thuringia Königsee II mit Willi Häußler, Jürgen Behm, Alexander Elsässer, Siegfried Linke sowie Andreas Klügel und der MTV 1876 Saalfeld III gehandelt, der mit Jürgen Müller, Rainer Jahn, Franz Schroller sowie Dietmar Müller antritt. Schrittmacherdienste für ihre Teams können Rene Jahn, Michael Aßmann, Tatjana Senglaub (beide Neuzugänge), Jonas Hut, Günter Petzold und Roland Hermann von Thuringia III beziehungsweise Patrick Graf, Maurice Sändig, Alisina Karimi sowie Daniel Matveyer vom MTV 1876 IV leisten.

Als Hecht im Karpfenteich kann Pößneck aus dem Saale-Orla-Kreis auftreten. Unter diesen Konstellationen wird mit einer durchaus spannenden und abwechslungsreichen Saison gerechnet, so Staffelleiter Bernd Steiger. Traditionsgemäß eröffnen die Vereinsduelle in Königsee sowie Saalfeld am 14. September das Spieljahr. Die letzte Runde ist am 25. April im Spielplan verankert.