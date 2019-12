Der zuletzt so starke Lubomir Jancarik blieb ohne Chance und unterlag 0:3.

Orenburg. 0:3 und kein Satzgewinn. Für Post Mühlhausen endete das Gastspiel in Orenburg mit einer klaren Niederlage.

Mühlhausen scheitert in der Königsklasse

Der Traum von der großen Überraschung ist für den Post SV Mühlhausen ausgeblieben. Zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League unterlagen die Thüringer am Dienstag beim russischen Starteam Orenburg ohne Satzgewinn mit 0:3 und verpassten so den Sprung ins Viertelfinale. Nur ein Sieg hätte zum Weiterkommen gelangt.

Obwohl die Russen ohne den deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov antraten, hätte bei den Postlern viel zusammenpassen müssen. Doch bereits im ersten Einzel zeigte sich, dass der Coup ausbleiben würde. Ovidiu Ionescu agierte in seinem Spiel gegen die weißrussische Legende Wladimir Samsonov zu fehlerbelastet. Beim 0:3 besaß er nur im zweiten Durchgang Chancen, vergab diese aber. Ähnlich erging es Lubomir Jancarik, der mit Gegenüber Marcos Freitas (Portugal) überhaupt nicht zurecht kam und glatt 0:3 unterlag. Beim Stand von 0:2 gönnte Trainer Erik Schreyer Steffen Mengel eine Pause und griff selbst zum Schläger. Der 31-Jährige kämpfte vorbildlich, zeigte ein paar schöne Bälle für die Galerie, verlor aber gegen Denis Ivonin 0:3. Post spielt als Gruppendritter nun im ETTU-Cup weiter.

Sonntag ist Post beim Spitzenteam Saarbrücken gefordert.

Ergebnisse: Samsonov – Ionescu 11:3, 14:12, 11:7, Freitas – Jancarik 11:6, 11:5, 11:4, Ivonin – Schreyer 11:9, 11:7, 11:3.