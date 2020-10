Das Saale-Orla-Derby zwischen den Fußballern des VfB 09 Pößneck und dem SV Blau-Weiß Neustadt/Orla sollte am Sonnabend ein Fußballfest werden. Die Betonung liegt auf dem Wort „sollte“. Am Freitagabend kam zunächst die Absage aus Pößneck.

Aus Sicherheitsbedenken könne man nicht spielen. Maximal 99 Zuschauer hätten das Spiel wegen der erhöhten Zahl der Coronavirus-Erkrankungen im Saale-Orla-Kreis nur noch anschauen dürfen. Doch im Vorverkauf waren dreimal soviel Karten verkauft worden.

„Wir haben gemeinsam nach einer anderen Lösung“, sagte Pößnecks Vereinschef Marco Lucanus. Man wollte das Heimrecht tauschen und das Spiel ins zehn Kilometer entfernte Neustadt/Orla verlegen. Das Derby sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen, als Geisterspiel. Die Idee schien aufzugehen. Da war es Freitag, 18.30 Uhr.

Dann kam am Sonnabendmorgen gegen neun Uhr auch aus Neustadt/Orla das Stopp-Zeichen. Der Staffelleiter Gerd Meister wurde informiert. Dem Verantwortlichen blieb nichts übrig, als das Spiel abzusetzen. Die offizielle Begründung lautete: wegen der Sperrung der Anlage durch den Rechtsträger.

„Schön ist das nicht. Uns sind aber die Hände gebunden. Wenn der Eigentümer der Anlage sagt, es geht nicht, müssen wir das als Verband akzeptieren. In Corona-Zeiten müssen wir auch den Aussagen des Gesundheitsamtes Folge leisten“, sagte Meister.

Wann er das Spiel neu ansetzt, ist offen. Er hofft auf die Wochenenden, wenn der Landespokal ausgespielt wird. „Mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht mehr.“

Doch die Neustädter Fußballer sind noch im überregionalen Pokalwettbewerb vertreten. Am 24. Oktober fahren die Blau-Weißen in der zweiten Hauptrunde zum SV Schmölln 1913. Erst nach dieser Partie kann Meister über eine Neuansetzung des Derbys nachdenken. Die dritte Hauptrunde wird am 14. November ausgespielt. Sollte Neustadt in Schmölln ausscheiden, wäre der 14. November ein möglicher Ersatz-Termin fürs Derby.

Dass die beiden Kommunen in Pößneck und Neustadt/Orla das Spiel untersagten, konnte Meister nachvollziehen. „Bei diesem Derby hatten sich ja viele Zuschauer angekündigt. Mit der Begrenzung auf 99 Zuschauer hätte man von vorn herein viele Personen ausgeschlossen. Ich kenne nun nicht die Bedingungen vor Ort, da ich schon lange nicht mehr auf einen der beiden Sportplätze war. Man hätte aber nicht die anderen Zuschauer aussperren können.“

Sicherheitsbedenken seien nicht unbegründet gewesen. „Machen wir uns doch nichts vor. 95 Prozent der Zuschauer, die zum Fußball gehen, sind vernünftige Leute. Es gibt aber auch einige wenige, die sich nicht an Regeln halten wollen. Der Gastgeber ist dann immer in der Pflicht, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.“

Angesichts der steigenden Zahlen in Sachen Corona bleibt Meisters große Sorge, dass weitere Spielabsagen folgen.

Das Heimrecht bleibt trotz des zwischenzeitlich ins Auge gefassten Heimrecht-Tausches bei den Pößneckern. In der Rückrunde ist Neustadt/Orla am 3. April der Derby-Gastgeber.