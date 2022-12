Nach Achtelfinal-Aus: Spaniens Verband entlässt Luis Enrique

In der siebten Folge unseres Expertentalks "WM Inside" sprechen wir mit Manuel Baum, ehemaliger Bundesliga-Trainer, über das Aus für Oliver Bierhoff und die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft nach der WM 2022.

WM Inside: So bewertet Manuel Baum das DFB-Aus für Bierhoff

Doha/Madrid. Luis Enrique ist nicht mehr Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Marokko wurde er entlassen.

Nach dem Aus im Achtelfinale der WM in Katar ist Luis Enrique nicht länger Spaniens Fußball-Nationaltrainer. Wie der spanische Verband RFEF am Donnerstag mitteilte, habe sich die sportliche Leitung gegen eine Verlängerung des Vertrags entschieden. Nachfolger wird der bisherige U21-Nationalcoach Luis de la Fuente (61).

Verbandspräsident Luis Rubiales und Sportdirektor Jose Francisco Molina teilten dem 52-jährigen Enrique die Entscheidung mit. Es solle ein „neues Projekt für die spanische Nationalmannschaft auf den Weg gebracht werden“, das auf der Arbeit von Enrique und seinen Mitarbeitern aufbaue, hieß es in einer Pressemitteilung.

De la Fuente soll übernehmen

De la Fuente, der schon seit 2013 für den Verband Nachwuchsauswahlen betreut, muss noch offiziell von den Gremien bestätigt werden. Dann soll er im März bei den Qualifikationsspielen für die EURO 2024 in Deutschland gegen Norwegen und Schottland seine ersten Auftritte in neuer Funktion haben.

Enrique hatte seine Zukunft zuvor nach dem 0:3 im Elfmeterschießen gegen den afrikanischen Außenseiter Marokko offen gelassen. Der Verband würdigte seine Arbeit seit 2018, mit der Enrique der Furia Roja neuen Schwung verliehen habe. Einen großen Erfolg verpasste der langjährige Profi des FC Barcelona aber, bei der EM 2021 scheiterte seine Mannschaft im Halbfinale an Italien.

Luis Enrique war bei der Weltmeisterschaft in Katar im Achtelfinale mit dem Titelkandidaten Spanien im Elfmeterschießen an Marokko gescheitert. Der frühere Nationalspieler hatte das Amt 2018 angetreten. 2019 pausierte er mehrere Monate, nachdem seine Tochter Xana an Krebs erkrankte und mit neun Jahren starb. (sid)