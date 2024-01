Nach Eklat: Scott Williams im Viertelfinale

London Im Siegerinterview löst der englische Darts-Profi Scott Williams einen Eklat aus. Er löscht daraufhin auch seinen Account bei X. Sportlich ist der Außenseiter weiter stark unterwegs.

Der englische Darts-Außenseiter Scott Williams hat sich von den Turbulenzen um seine Person unbeeindruckt gezeigt und mit dem nächsten starken Auftritt das WM-Viertelfinale erreicht.

Der 33-Jährige besiegte den Australier Damon Heta klar mit 4:1 und schaltete damit im Alexandra Palace von London nach Danny Noppert (Niederlande) und Martin Schindler aus Deutschland bereits den dritten gesetzten Profi in Serie aus.

Williams trifft im Viertelfinale auf van Gerwen

Williams hatte nach dem knappen Sieg über Schindler im Siegerinterview auf der Bühne unter anderem gesagt: „Ich hatte die Zuschauer nie auf meiner Seite. Ich weiß, dass wir zwei Weltkriege und eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, aber hier waren so viele Deutsche. Alles, was ich hören konnte, waren diese Jungs.“ Der Engländer bekam danach einiges an Kritik ab und entschuldigte sich via X, vormals Twitter. Später löschte er bei dem sozialen Netzwerk sein Profil.

Im Viertelfinale an Neujahr bekommt es Williams mit dem niederländischen Top-Spieler Michael van Gerwen zu tun. Nach Williams schaffte auch Dave Chisnall den Sprung in die Runde der letzten Acht. Der Engländer Chisnall besiegte Daryl Gurney aus Nordirland mit 4:2 und trifft nun auf Topfavorit Luke Humphries (ebenfalls England). Chisnall hatte zuvor Gabriel Clemens besiegt.