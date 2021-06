Fußball-EM Nach EM-Aus: Löw kündigt Auszeit an - kein Ruhestand

London. Nach 15 Jahren legt Joachim Löw sein Amt als Bundestrainer nieder. Nun will er eine Pause einlegen - und dann zurückkehren.

Joachim Löw wird nach dem Ende seiner 15-jährigen Ära als Bundestrainer die angekündigte Auszeit nehmen - von einem Karriereende will der 61-Jährige nichts wissen. „Nach 15 Jahren an der Spitze wird es mir guttun, mich von der Verantwortung zu lösen. Eine emotionale Pause ist wichtig für mich, ich war so lange beim DFB, da sieht man sich nicht sofort um nach etwas Neuem“, sagte Löw nach dem 0:2 (0:0) im EM-Achtelfinale von London gegen England.

„Ich muss die Enttäuschung und die Leere, die kommt, auch zulassen. So ein Turnier schüttelt man nicht in den ersten Tagen ab, da wird man Zeit benötigen“, ergänzte Löw. Dann aber „wird wieder neue Energie kommen“, betonte er, „vom Ruhestand habe ich nie gesprochen. Es gibt mit Sicherheit neue Aufgaben, die für mich interessant sind.“ Einen konkreten Plan habe er aber noch nicht, meinte Löw.

Joachim Löw spricht von "unvergesslichen Momenten"

Der einstige Assistent von Jürgen Klinsmann blickte zum Abschied auf „sehr viele Dinge“ zurück, „die sehr positiv waren“ - allen voran der WM-Triumph 2014, dazu der Confed-Cup-Sieg 2017. Vor allem werden für ihn aber die „unglaublich starken Verbindungen“ zu seinen Spielern und sonstigen Wegbegleitern bleiben, meinte Löw: „Es gab Momente, die unvergesslich sind. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir heute sehr wichtig sind in meinem Leben.“

Stiller Abschied: Joachim Löw geht mit einer NiederlageViel Respekt gab es nach dem Schlusspfiff im Wembley-Stadion auch vom gegnerischen Trainer Gareth Southgate. „Ich habe ihn leider noch nicht persönlich gesprochen. Er hatte eine unglaubliche Karriere mit Deutschland, ich habe sehr großen Respekt vor ihm“, sagte Southgate am Mittwochabend. Für Löw war es das 198. Spiel als Bundestrainer, seine 15-jährige Ära endete mit seiner 34. Niederlage. England dagegen träumt nun vom ersten Titel seit dem WM-Sieg 1966 - damals, vor 55 Jahren, hatten die Three Lions zum letzten Mal ein K.o.-Spiel gegen Deutschland gewonnen. (sid mit fs)