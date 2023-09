Nach schweren Anschuldigungen: Spanische Justiz entscheidet für Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena

Paderborn. Die Polizei hatte Lukas Kwasniok im Mai kurzzeitig festgesetzt. Jetzt ist der Fall geklärt.

Gegen Lukas Kwasniok, Ex-Coach des FC Carl Zeiss Jena, wird nicht mehr in Spanien ermittelt. Wie der SC Paderborn mitteilt, haben die spanischen Behörden das Verfahren gegen den Cheftrainer des Zweitligisten eingestellt. Es werde keine Anklage oder eine Geldstrafe geben, heißt es.

Damit habe sich die Rechtsauffassung des Coaches sowie aller Verantwortlichen des SC Paderborn 07 als richtig erwiesen, teilte der Club mit. Kwasniok war im Mai während einer Mallorca-Reise aufgrund offensichtlich falscher Anschuldigungen einer deutschen Frau festgesetzt und nach wenigen Stunden ohne Auflagen freigelassen worden.

Lukas Kwasniok: Entscheidung war folgerichtig

„Ich habe von Beginn an betont, dass ich nichts Rechtswidriges getan habe und die gegen mich erhobenen Anschuldigungen haltlos sind. Insofern ist die jetzige Einstellung des Verfahrens folgerichtig“, sagt Lukas Kwasniok. „Mein Dank gilt allen, die mich in dieser Zeit unterstützt und mir vertraut haben, allen voran natürlich meiner Familie und meinen Freunden.“

Lukas Kwasniok gibt bei einem Testspiel des FC Carl Zeiss Jena in Schleiz die Richtung vor. Foto: Tino Zippel

Beim SC Paderborn nehmen sie die Einstellung erleichtert zu Kenntnis. „Wir freuen uns sehr über diese eindeutige Entscheidung der spanischen Justiz. Nach unseren Erkenntnissen war es ohnehin sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer Anklage kommt“, sagt Präsident Thomas Sagel. „Deshalb haben wir auch die Zusammenarbeit mit Lukas Kwasniok aufrechterhalten. Nun besteht Klarheit für alle Beteiligten und wir können uns wieder voll auf die sportlichen Belange konzentrieren.“

Beim FC Carl Zeiss Jena durch spektakuläre Rettung und Fehlstart in Erinnerung

Kwasniok arbeitete von 2018 bis 2019 als Trainer beim FC Carl Zeiss Jena. Er übernahm die Mannschaft in der dritten Liga und schaffte mit einem Schlussspurt mit sechs Siegen aus sieben Spielen noch den Klassenerhalt. Nach einem Fehlstart in die Spielzeit 2019/20 musste er vorzeitig gehen. Das Team stieg am Saisonende in die Regionalliga ab.

