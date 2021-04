Nach sieben erfolgreichen Jahren: Schmelzer verlässt THC

Am Kreis eine feste Größe: Meike Schmelzer (rechts) reifte beim Thüringer HC zur Nationalspielerin. In dieser Szene gibt sie Karina Sabirova vom russischen Erstligisten Astrachan) nach Nachsehen.

Bad Langensalza. Die Kreisläuferin vom Thüringer Handball-Club sucht eine neue Herausforderung. Im Sommer wechselt sie zu CS Gloria Bistrița-Năsăud in Rumänien.

Der Thüringer Handball-Club muss eine weitere wertvolle Spielerin ziehen lassen. Nach dem feststehenden Weggang von Marketa Jerabkova zum Saisonende und von Iveta Koresova verlässt auch Meike Schmelzer den Verein. Nach sieben Jahren, dem Gewinn von drei Meistertiteln, drei Supercups und einem DHB-Pokal verabschiedet sich die 27-jährige Kreisläuferin im Sommer. Nach Informationen des THC wird sie in der nächsten Saison für den rumänischen Erstligisten CS Gloria Bistrița-Năsăud spielen.

„Ich gehe mit einem weinenden Auge nach so viel Großartigem, nach so vielen tollen Erfahrungen und Erlebnissen in den letzten sieben Jahren beim THC. Aber alles hat seine Zeit. Und es ist Zeit, dass ich etwas Neues probiere“, erklärt Meike Schmelzer ihre Entscheidung.

Vom Talent aus der zweiten Liga zur Nationalspielerin

Im Sommer 2014 war sie als Talent auf der Kreisläuferposition vom Zweitligisten 1. FSV Mainz 05 nach Thüringen gekommen. Beim THC entwickelte sie sich zu einer international beachteten Kreisläuferin und Nationalspielerin.

Über all die Jahre galt sie beim THC als Zuverlässigkeit in Person, spielte sich am Kreis sowohl in der Champions League als auch in der DHB-Auswahl in die Weltklasse und engagierte sich stark im Verein. Sie wurde zum verlängerten Arm von Trainer Herbert Müller und Geschäftsführer Maik Schenk. Meike Schmelzer selbst sagt: „ ..., dass ich gerade in den letzten Monaten gemerkt habe, dass ich nun gerne etwas Neues machen will. Deshalb freue ich mich auf ein neues Abenteuer und wage den Schritt zu einem neuen Verein im Ausland.“

Vertragsauflösung aus Dankbarkeit

Ende des Jahres war sie mit dem Wunsch an die Vereinsführung herangetreten, etwas anderes zu wagen. „Weil wir Meike für ihr Engagement, was sie menschlich und sportlich in den THC eingebracht hat, überaus dankbar sind“, sagte Maik Schenk, stimmte der Verein zu, den laufenden Vertrag aufzulösen.

„Meike ist für mich eine ganz besondere Spielerin und ein ganz besonderer Mensch. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie man sich über Fleiß und Disziplin zu einer Spielerin auf Topniveau entwickeln kann”, sagte ihr Entdecker Herbert Müller. Der Trainer weiß um den Verlust für die Mannschaft. Sie ist wie Marketa Jerabkova (Kristiansand) oder Iveta Koresova (Most) eine Säule, auf der das Spiel der Thüringerinnen ruhte.

Annika Meyer soll Lücke füllen

In der kommenden Saison erhält das Team ein neues Gesicht. Neben Abwehrchefin Josefine Huber wird Annika Meyer (Aarhus) am Kreis spielen. Die Dänin ist eine von sieben feststehenden Zugängen. Sie soll die Lücke von Meike Schmelzer füllen. Die aus Ingelheim stammende Handballerin bestritt 243 Pflichtspiele für den THC, warf 573 Tore. Für die DHB-Auswahl kam sie 62-mal zum Einsatz und erzielte 75 Treffer.

In dieser Serie wurde Meike Schmelzer ein zweites Mal vom Verletzungspech eingeholt. Nach einem Fußbruch in der vergangenen Spielzeit plagte sie sich im November mit Schmerzen, die eine erneute Operation notwendig machten und sie bis zum Saisonende zum Pausieren zwingen.