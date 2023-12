Handball Nach sieben Pleiten in Folge: Eisenach will gegen Leipzig punkten

Eisenach In der 1. Handball-Bundesliga empfängt der ThSV Eisenach an diesem Freitag den SC DHfK Leipzig.

Nach siebenjähriger Pause steigt an diesem Freitag (20 Uhr) wieder das Derby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC DHfK Leipzig. In der 62. Auflage seit 1961. Die auf dem 7. Tabellenplatz rangierenden Sachsen befinden sich im Hoch, die Thüringer, auf Tabellenplatz 17, nach sieben Niederlagen in Serie in einem Tal, sehen sich aber auf dem richtigen Weg nach oben.

Eintrittskarten sind noch erhältlich, online unter www.thsv-eisenach.de, in der Geschäftsstelle der ThSV-Marketing GmbH am neuen Standort Am Sportpark 4 (Multifunktionsgebäude) und am Spieltag an der Abendkasse.

Misha Kaufmann im Interview: „Sind kein Fischfutter“

„Die sieben Pluszähler nach acht Spieltagen waren eine unglaublich schöne Momentaufnahme. Jeder wusste, das geht nicht so reibungslos weiter. Die Erwartungshaltung im Umfeld und bei uns selbst vermochten wir nicht zu erfüllen. Wir müssen in jedem Spiel unser Maximum erreichen. In den Spielen gegen die Füchse Berlin, SG Flensburg-Handewitt und den SC Magdeburg hatten wir kaum eine Chance. In allen anderen Spielen waren wir mit dabei. Das ist eine wichtige Erkenntnis! Ich will nicht so sehr auf das Tabellenbild sehen. Ich darf erinnern, woher kommen wir? Wir spielen gegen Topteams der stärksten Liga der Welt. Gegen Teams mit reichlich Erstligaerfahrung. Gegen ein alteingesessenes Erstligateam wie den TBV Lemgo Lippe waren wir bis zur letzten Minute ganz dicht an einem Punktgewinn. Wir schaffen es noch nicht, uns zu belohnen, doch wir werden auf die bisher gezeigten Leistungen aufbauen. Der Weg ist richtig“, beschreibt Eisenachs Coach Misha Kaufmann die Lage. Personell hat er für den Freitagabend alles an Deck.

Erstes Heimspiel für Zugag Patrail

Sein erstes Heimspiel wird Neuzugang Mait Patrail bestreiten. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der uns mehr Stabilität in der Abwehr gibt. Mit ihm verfügen wir über eine wichtige Alternative. Seine riesige Erfahrung wird uns helfen. Im Training und im Spiel. Er ist ein sehr guter Entscheidungsspieler. Er trifft mit seiner Ruhe und seiner Größe richtige Entscheidungen, auch beim Sieben gegen Sechs“, beschreibt Kaufmann den 35-jährigen Neuzugang. „Dass ich jetzt hier nochmal mitspielen darf, freut mich sehr. Auch mit so einer jungen Mannschaft. Ich sehe, dass die in der Liga bleiben wollen. Und ich glaube, das bleiben wir auch“, erklärt der Este bei „handballworld“. „Das ist eine ganz junge Mannschaft. Natürlich will ich so viel wie möglich helfen. Wenn der Trainer irgendwas braucht, bin ich da“, sagt der 2,01-Meter-Recke. Seine ersten Eindrücke sind jedenfalls fast durchweg positiv. „Ich sehe die jungen Leute hier im Training. Das ist schon ein anderes Level, die kämpfen wie Verrückte. Klar, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber das macht schon Spaß.“

Leipzigs Trainer warnt

Leipzigs Trainer Runar Sigtryggsson warnt: „Die Werner-Aßmann-Halle ist, ähnlich wie die Erzgebirgshalle, eine der noch wenig existierenden engen Hallen, in denen die Stimmung richtig kocht. Der Trend geht zu den großen Arenen. Wenn ich die Werner-Aßmann-Halle betrete, erwachen die Erinnerungen an meine Zeit hier. Das erging mir schon so, als ich mit dem EHV Aue hier war. Ich kenne viele Gesichter, freue mich, den einen oder anderen Bekannten wieder zu treffen.“ Die Leipziger werden vermutlich mit der Formation vom 20:19-Sieg über Erlangen auflaufen. Eventuell ist der zuletzt verletzungsbedingt fehlende Rückraumspieler Simon Ernst wieder dabei. Auf was bereitet Runar Sigtryggsson sein Team vor? „Ich habe meinen Spielern die Eisenacher Heimspiele gezeigt, sie wissen, was auf sie zukommt. Ein Kampfspiel! Sie müssen nicht nur gegen die Eisenacher Mannschaft, sondern auch gegen die Halle spielen. Es wird so laut, dass sie ihr eigenes Wort auf dem Parkett nicht verstehen. Die Kommunikation untereinander wird dadurch nicht so wie gewohnt sein.“