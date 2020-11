Nachwuchs darf vielfach ab Dienstag trainieren

„Halle zu oder auf, Sportplatz geöffnet oder geschlossen?“, die Frage stellen sich spätestens seit gestern wieder zahlreiche Amateursportler - so sie jünger als 18 Jahre sind. Denn nach der geänderten Landes-Verordnung ist nach einer Woche Lockdown-Pause das Trainieren wieder für die Nachwuchssportler möglich. Nicht erlaubt sind generell allerdings Wettkämpfe.

„Die Stadt Saalfeld/Saale hat entschieden, ab Dienstag, den 10. November, die städtischen Sportstätten wieder zu öffnen“, heißt es auf entsprechende Anfrage aus der Kreisstadt. Uneingeschränkt gilt das für die kommunalen Einrichtungen, betont auf Nachfrage Thomas Säuberlich, der Verantwortliche für den Sport in der Saalestadt. Und so könnte beispielsweise der Trainingsbetrieb für den Nachwuchs im Freien ab heute ebenso wieder beginnen wie das Training in der Gorndorfer Dreifelderhalle.

Voraussetzung für eine Nutzung ist allerdings die Vorlage eines genehmigten Hygienekonzeptes. „Die müssen freilich nicht neu erarbeitet werden“, sagt Säuberlich. Das Gros der Sportvereine, allen voran der 1. SSV als größter Sportverein der Stadt, müsse diese lediglich reaktivieren. Denn in den vergangenen Monaten bewiesen viele Sportgruppen, dass diese praktikabel und gut umsetzbar waren.

Anders als bei den städtischen Sportanlagen verhält es sich dagegen mit der Saalfelder Schwimmhalle. „Die wird von einer GmbH betrieben und die Gesellschafter haben entschieden, dass sie für den Vereinssport weiterhin geschlossen bleibt“, sagt Säuberlich. Und auch bei der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ in Saalfeld, die von der Stadt und dem Landkreis betrieben wird, muss man sich noch etwas gedulden: „Der Landkreis berät dazu am (heutigen; d.Red) Dienstag im Pandemiestab’“, heißt es dazu in einem Satz in einer Mitteilung aus dem Landratsamt Saalfeld/Rudolstadt. Insofern müssen auch die Nutzer sämtlicher anderer Sportstätten, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden, erst einmal abwarten.

Unterhalb der Heidecksburg wiederum können die Nachwuchs-Sportler ebenfalls ab Dienstag wieder in den Sportstätten trainieren. Damit bestätigt sich auch die morgendliche Ankündigung aus Saalfeld, dass man sich im Städtedreieck mit der Wiedereröffnung der kommunalen Sportstätten absprechen werde. Ebenso wie in der Kreisstadt ist in Rudolstadt ein funktionierendes Hygienekonzept notwendig, um mit dem Trainingsbetrieb beginnen zu können.

Erneut geöffnet für den Trainingsbetrieb im Breitensport für Kinder und Jugendliche sind ab Dienstag auch die Sportstätten der Landessportschule. „Anfragen und Anmeldung sind im Vorfeld notwendig“, sagt Silvia Otto vom Landessportbund. Gleiches gilt für den Individualsport, wie zum Beispiel die Tennisplätze.

Währenddessen schlägt das ständige Hin und Her manch einem Verantwortlichen in dem Verein auch auf die Nerven: „Wenn die Regelung deutschlandweit getroffen wird, hat man sie zu akzeptieren und sie nicht regional aufzuweichen“, sagt beispielsweise Tobias Jahn vom HSV Bad Blankenburg. Und überhaupt: Warum mache man da nun Unterschiede zwischen dem Nachwuchs und Erwachsenen? Zudem erlaubt man jetzt Viertliga-Fußballern wieder den Trainingsbetrieb, Viertliga-Handballern aber nicht?

Die Fragen, sie nehmen nicht ab in dieser Phase der Pandemie.