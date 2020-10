Nachwuchs-Speerwerfer Pascal Künne kratzt an 60 Meter-Marke

Sie sind ein Team. Ein erfolgreiches Team. „Ich habe einen guten Trainer. Er weiß enorm viel, hat eine Menge Erfahrungen gesammelt in den Jahren. Er entdeckt Talente und bringt sie voran. Ich bin ihm sehr dankbar“, sagt der Köstritzer Werfer Pascal Künne über den 72-jährigen Werner Vöckler.

Dass ein junger Sportler mit solchen Worten seinem Trainer huldigt, ist ungewöhnlich, aber in diesem Fall wohl genau das Erfolgsgeheimnis. Kürzlich warf der 15 Jahre junge Pascal Künne in Erfurt den Speer auf 59,73 m und bugsierte sich somit hinter dem Kulmbacher Max Hübner (60,91 m) auf Rang zwei der deutschen Jahresbestenliste der Altersklasse M 15.

Dabei waren die Bedingungen nicht einmal optimal. Erst eine Viertelstunde vor Wettkampfbeginn traf der Köstritzer mit seinem Trainer in der Landeshauptstadt ein. Zuvor war noch Wandertag in der Schule. Ohne Einwerfen ging es deshalb los. Im vierten Versuch flog der Speer ganz nah an die 60 m-Marke.

„Er ist ganz flach aufgestiegen, nicht so steil wie sonst manchmal. Am weitesten fliegt der Speer, wenn er ganz leicht weggeht, wenn man ihn gar nicht spürt“, sagt Pascal Künne, der mittlerweile 1,80 m groß ist und zu einem richtigen Recken gereift ist. Dass der Leichtathlet im Winter gemacht wird, haben er und sein Trainer bewiesen.

„Da sind wir immer nach Gera gefahren, haben die Grundlagen gelegt und konnten dort in der Halle immer in ein Netz werfen“, erzählt der Neuntklässler von der Bad Köstritzer Regelschule, der sich bei den Mitteldeutschen Meisterschaften im Winter den Speerwurf-Titel mit 53,66 m gesichert hatte.

„Da war ich schon gut in Form. Aber dann kam Corona und hat mir praktisch meine ersten deutschen Meisterschaften vermasselt, die eigentlich in Bremen stattfinden sollten und auf die ich mich so gefreut hatte“, sagt Pascal Künne, der sich aber auch im wettkampflosen Frühjahr nicht entmutigen ließ.

Übungen auf der Wiese

„Mein Papa kommt aus Hartmannsdorf. Dort hat er mir einen Platz gezeigt, wo ich mit dem Speer selbst trainieren konnte. Das habe ich auch gemacht. Deshalb bin ich in diesem Jahr auch mit dem Speer besser als mit dem Diskus. Auch der Wiese konnte ich ja nicht drehen“, hat der Köstritzer für seinen Leistungsschub eine einfache Erklärung parat.

Als er dann wieder mit Werner Vöckler gemeinsam trainieren konnte, wurde an den technischen Feinheiten gearbeitet, kleine Fehler ausgebügelt. Auch mit nur drei Trainingseinheiten in der Woche und ohne spezielle Kraftübungen gelingt es ihm, mit den Sportgymnasiasten mitzuhalten.

„In Erfurt haben die schon gestaunt, dass einer aus Bad Köstritz so weit werfen kann“, ist Pascal Künne stolz. Ein Angebot aus der Landeshauptstadt hat er abgelehnt. Der Kontakt zum Jenaer Trainer von Thomas Röhler, Harro Schwuchow, ist abgerissen.

„Ich will meine Schule in Bad Köstritz abschließen. Mein Trainer und ich sind voll motiviert zu beweisen, dass man auch in einem kleineren Verein mit fleißiger Arbeit Spitzenleistungen vollbringen kann“, gibt sich das Wurf-Talent, das auch mit Diskus und Kugel umgehen kann, kämpferisch.

Ein großer Dank gebührt auch dem Vereinsvorstand um Helke Schlundt, der früh ein Hygienekonzept erarbeitete und damit die Rückkehr zum Training im Stadion erst möglich machte.