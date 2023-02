Nächster Rückschlag für Basketballer von Medipolis SC Jena

Jena. Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hielt gegen den Tabellenzweiten aus Tübingen lange mit. Doch am Ende stand wieder eine Niederlage.

Drei Viertel gut gespielt und am Ende doch verloren: Medipolis SC Jena hat in der 2. Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert und schwebt weiter in Abstiegsgefahr. Gegen Tübingen verloren die Saalestädter am Samstagabend ihr Heimspiel mit 59:79 Für Cheftrainer Marius Linartas war es die zehnte Pleite im zwölften Spiel unter seiner Regie. Ob er weitermachen darf, will der Verein in den nächsten Tagen entscheiden.

Der Tabellenzweite, der vergangene Woche Spitzenreiter Vechta geschlagen hatte, war erst am Spieltag angereist. Gut fünf Stunden Busfahrt hatten die Baden-Württemberger also in den Beinen. Ob es daran lag, oder an der kämpferisch starken Vorstellung der Hausherren: Das erste Viertel ging mit 24:18 an Medipolis SC. Besonders die Anfangsminuten zeigten, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Jenas Topscorer Seth Allen (13 Punkte) hatte nach nicht einmal vier Minuten schon elf Punkte gesammelt. Allerdings gab es auch wieder viele Ungereimtheiten im Spiel der Saalestädter.

Trotzdem war die Vorstellung vor 1623 Zuschauern bis dato deutlich besser als in den letzten Begegnungen. Und Jena machte im zweiten Viertel weiter, führte zwischenzeitlich 32:23. Aber die Tigers fuhren die Krallen aus, beeindruckten die Thüringer mit ihrem überfallartigen Angriffsspiel und ihrer robusten Spielweise, die Jena-Coach Linartas im Vorfeld zum Vergleich mit einer „Rugby-Mannschaft“ bewegt hatte. Beim 36:37 aus Jenaer Sicht lag Tübingen erstmals am Samstagabend vorn. Doch zur Pause hieß es wieder 43:40 für die Hausherren.

Doch die Führung war schnell passé (45:46). Es ging jetzt hin und her und mit dem Stand von 54:55 ins Schlussviertel. In dem zog Tübingen schnell auf 60:54 davon. Jena fand in der Offensive keine Lösungen mehr. So hatten die Tigers am Ende leichtes Spiel zum 79:59.