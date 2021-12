Neuendorf: DFB-Kandidatur "wirklich nicht mein Lebensplan"

Hennef. Bernd Neuendorf hat seine Kandidatur für das Amt des DFB-Präsidenten nie als Lebensziel verfolgt.

Als er 2019 Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) wurde, sei das "nicht als Durchlauferhitzer" gedacht gewesen, sagte der 60-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: "Ich habe die DFB-Kandidatur nicht betrieben. Es war wirklich nicht mein Lebensplan, nach zweieinhalb Jahren beim FVM für das Präsidentenamt des DFB zu kandidieren."

Am Donnerstag könnte er offiziell als Kandidat der Amateure benannt werden. Seine Kandidatur sehe er "als eine Art Angebot", sagte Neuendorf: "Ich hoffe, dass ich das im Falle meiner Wahl ein bisschen unaufgeregter hinbekomme, als es sonst im Fußball üblich ist." Gewählt wird der Nachfolger von Fritz Keller am 11. März. Peter Peters, einer der beiden Interimspräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, will ebenfalls antreten.

