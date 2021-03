Neuer Modus für Science City Jena „ein Desaster“

Jena. Warum der kurzfristig geänderte Finalmodus in der 2. Basketball-Bundesliga ProA bei Tabellenführer Science City Jena für großen Unmut sorgt.

Mehr Gegner, weniger Heimspiele: Der neue Finalmodus in der 2. Basketball-Bundesliga ProA hat am Mittwoch den Puls bei Spielern und Verantwortlichen von Science City Jena in die Höhe schnellen lassen. Statt der vorgesehenen Playoffs gibt es auf Mehrheitsbeschluss der Vereine jetzt zwei Gruppen bestehend aus den acht besten Mannschaften, die die beiden Aufsteiger ermitteln.