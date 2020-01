Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Zumba-Kurs in Dingelstädt

Einen neuen Zumba-Kurs startet das Familienzentrum Kerbscher Berg am Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr für alle, die Spaß an Bewegung mit Musik haben. Der Kurs lädt mit exotischen Klängen, kraftvollen Latino-Rhythmen und internationalen Beats dazu ein. Bevor es die Teilnehmer merkten, seien sie fit und gewännen an Energie, heißt es von den Organisatoren. Der Einstieg sei einfach, das Training effektiv und mache Spaß. Der Kurs geht bis 24. März und findet jeweils dienstags von 19.30 bis 20.15 Uhr in der Turnhalle der Franziskusschule im Riethstieg statt. Neun Treffen sind geplant. Die genauen Termine werden mit der Kursleiterin abgestimmt. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 45 Euro.

Anmeldung: per E-Mail unter familienzentrum@kerbscher-berg.de oder Telefon 036075/690072.