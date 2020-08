Niederhainer sind vorbereitet

Den noch einzig freien Tag in der Niederhainer Schulsporthalle, bevor diese einer Renovierung unterzogen wird und erst wieder mit Schulbeginn zur Verfügung steht, nutzten die Radballer des SV 1949 Langenleuba-Niederhain zu ihrem Saisonabschluss. Schwitzen beim Training war angesagt, besser ausgedrückt, man nutzte die Gelegenheit zu einem 5er Turnier mit wechselnder Zusammensetzung.

Fünfer-Radballturniere im Wettkampfmodus sind sowieso eher selten geworden. Vor Jahren, erinnern sich Fans, wurden die letzten Landestitelkämpfe in Gera mit Blau-Gelb Ehrenberg als Thüringenmeister ausgetragen. Nun gilt der Blick der Zukunft, denn coronabedingt wurde der Wettkampfbetrieb nach dem fünften Spieltag in der Oberliga als auch Verbandsliga abrupt abgebrochen. Einen Elite-Thüringenmeister 2020 will man dennoch küren, als Termin nannte TRSV-Radballkoordinator Karsten Olbrich (SV 1949) den 12. September mit Austragungsort Ehrenberger Mehrzweckhalle (ab 14 Uhr).

„Spielberechtigt wären die Plätze zwei bis sechs der Oberliga, also Ehrenberg, Langenleuba-Niederhain, Langenwolschendorf, Stadtilm und LV Nordhausen. Nordhausen zog zurück, dafür rückt Stadtilm II nach. Lawos Juniorenmannschaft, Nils Kebsch/Manuel Paschka, mit Sonderstaus in der Elite-Oberliga ausgestattet und bis dato ungeschlagener Tabellenführer, könnte nachrücken, sollte eine der vorgenannten Mannschaften nicht antreten“, erfährt man von Olbrich.

In der Verbandsliga wird es keinen Auf- bzw. Absteiger geben. Ehrenberg II liegt vorn, Langenleuba-Niederhain II auf Platz vier. Auch dem Nachwuchs will man noch die Möglichkeit geben den Thüringenpokal auszuspielen, der eigentlich für Mai vorgesehen war.

Als Termin für die vier Altersbereiche (U 11 bis U 17) ist der 12. September auf zwei Spielflächen in der Niederhainer Schulsporthalle vorgesehen. Dabei auch Ehrenberger und Mannschaften des Ausrichters. Weiterhin stehen Halbfinals um den U19-Bundespokal im Raum, die am 26. September in Langenwolschendorf (mit SG Lawo) und in Zeitz (mit Niederhainer Beteiligung) ausgespielt werden sollen.

„Gewissermaßen auch als Ersatz für die gestrichenen Deutschen Meisterschaften“, weiß Karsten Olbrich. Für den 5. September hat Koordinator Olbrich die Vereinsvertreter zur Radball-Termintagung nach Niederhain eingeladen. Zeitgleich erfolgt die C-Trainerlizenzausbildung.

Kühle Getränke und Deftiges vom Grill gab es nach dem schweißtreibenden Abschlussturnier in gemütlicher Runde mit versammelter Radballgemeinde.