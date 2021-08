Olympia Niederländerinnen gewinnen Hockey-Gold in Tokio

Tokio. Die Hockey-Frauen aus den Niederlanden haben bei den Olympischen Spielen erneut Gold gewonnen. Im Finale setzte sich das Team in Tokio mit 3:1 gegen Argentinien durch.

Mit nun insgesamt vier Olympiasiegen sind die Niederländerinnen zur erfolgreichsten Nation überhaupt in ihrer Sportart aufgestiegen, zuvor hatten sie mit Australien gleichauf gelegen.

Bronze sicherte sich Großbritannien durch ein 4:3 gegen Indien. Die Britinnen hatten 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen. Das deutsche Team war im Viertelfinale der Sommerspiele in Tokio an Argentinien gescheitert.

