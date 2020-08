Niederpöllnitz steht neben Schmölln im Kreispokal-Finale

Ehrenhain. Fußball: Blau-Weiß nimmt Pokalhürde beim SV 1879 Ehrenhain II und gewinnt 3:1. Endspiel am 4. September in Meuselwitz

Die Elf von Trainer Karsten Schmidt nahm auch die verspätete Halbfinal-Hürde Ehrenhain II. Mit 3:1 setzten sich die Blau-Weißen vor 150 Zuschauern durch und stehen damit am 4. September, Anstoß 17.30 Uhr im Kreispokalendspiel des KFA Ostthüringen, in dem man in der Meuselwitzer ZFC-Arena auf den SV Schmölln 1913 trifft.