Nils Ferber (Blau-Weiß Bürgel): Eigenen Rekord verbessert

Nachwuchs-Leichtathlet Nils Ferber (13) aus Droschka, der für den SV Blau-Weiß Bürgel startet, hat am vergangenen Sonnabend in der Goldberghalle in Ohrdruf seinen eigenen, vor wenigen Wochen aufgestellten Thüringer Hallenlandesrekord in der M 13 noch einmal deutlich verbessert. Überquerte Ferber am 3. November unterm Hallendach beim 11. Gößnitzer Hochsprungmeeting mit Musik die Latte bei 1,65 Meter, pulverisierte er in Ohrdruf diese Marke sage und schreibe um 15 Zentimeter auf 1,80 Meter. Die Höhe meisterte er im ersten Versuch. Auf eine Folgehöhe verzichtete er.

Bis zum 2. November war Daniel Bernecker von der LG Ohra-Hörsel der Rekordinhaber in der M13 mit der Höhe von 1,62 Meter, gesprungen am 8. Februar 2003 in Arnstadt. Dass der Schüler der achten Klasse Ende 2019 so hoch springen kann, war Anfang des Jahres nicht abzusehen. „Er ist im letzten Jahre sehr gewachsen. Er hat auch als Mensch in seiner Persönlichkeitsentwicklung einen riesen Satz gemacht. Er nimmt alle Möglichkeiten wahr, um sich sportlich weiter zu entwickeln“, sagte Mutter Mandy Ferber.

Nach seinem Rekord-Sprung in Gößnitz trainiert der Schüler in der Trainingsgruppe von Gernot Krist vom Schulsportverein des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Eisenberg. Die knapp sieben Wochen haben angeschlagen, anders ist diese Leistungssteigerung kaum zu erklären. Hinter Nils Ferber liegt auch eine Probewoche am Jenaer Sportgymnasium. „Er würde gern nach Jena wechseln“, sagte Mandy Ferber. Frühestmöglicher Termin wäre zum Schulhalbjahr. Bis dahin hat Nils Ferber Starts beim Hallenmeeting des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) am 11. Januar in Erfurt, dann wenig später an gleicher Stelle bei den Landesmeisterschaften im Blick. Sein großes Ziel in der Hallensaison ist die Teilnahme an den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften. Im Kalenderjahr 2020 gehört Ferber zur M14. Inhaber des Landesrekordes in dieser Altersklasse ist Tom Nebe aus Mühlhausen mit 1,80 Meter, gesprungen 2004 in Mühlhausen.