Noch gibt es Startplätze für Oberhofer Extremlauf

Oberhof. Am Sonnabend (26. September) feiert der Hindernislauf „Getting tough 5 Elements“ am Rennsteig Premiere.

Für den Extremlauf „Getting tough 5 Elements“ in Oberhof am kommenden Samstag sind noch eine Handvoll Startplätze frei. Bei der Premiere des spektakulären Ereignisses mit beinharten Hindernissen an den Sportstätten von der Schanze bis zur Bobbahn werden eintausend Sportler teilnehmen.

„Wir sind froh, dass es trotz Corona mit der Genehmigung geklpappt hat", sagte Organisator Jens Ross. Mit einem umfangreichen Hygienekonzept, dass maximal vierhundert Aktive auf die Strecken von 9 und 17 Kilometern lässt, kann der Extrem-Wettkampf durchgeführt werden. Allerdings müssen Handschuhe getragen werden, es gibt keine Duschmöglichkeiten und es sind keine Zuschauer oder Betreuer erlaubt, schränkt Ross ein.

Vor Ort am „Haus des Gastes“ mit Start und Ziel im Zentrum von Oberhof sind keine Anmeldungen mehr möglich. Wer noch teilnehmen will, kann sich im Internet unter www.gettingtough-race.de ei­ne Startkarte für die Premiere sichern. Die Startgelder reichen von 59 bis 89 Euro. Das Kombiticket für beide Strecken kostet 115 Euro.