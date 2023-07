Noha Akugue verpasst Titel in Hamburg

First title on @WTA tour! 🥹 @Arantxarus is unstoppable and claims the 2023 Women’s 𝗛𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗻 〽️ crown 👑 pic.twitter.com/DJlEwx32LV