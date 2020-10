Außenangriff, 1,99 Meter, 18 Jahre: Volleyballer Ben Bierwisch auf das Minimalste reduziert. Äußerst erfolgreich verlief seine bisherige sportliche Entwicklung, die nun ausgestattet mit einem Doppelspielrecht im Erstliga-Kader der United Volleys Frankfurt mündet.

Die neue Saison beginnt für das Team des argentinischen Trainers Juan Manuel Serramalera mit einem echten Paukenschlag: mit dem Supercup wird der erste Titel der Saison am Sonntag, 11. Oktober um 14.15 Uhr, in Frankfurt ausgespielt. Zu Gast ist der deutsche Pokalsieger und Abonnement-Meister Berlin Recycling Volleys.

„Für uns wäre es natürlich geil, den ersten Titel der Saison zu gewinnen. Doch dafür müssen wir an diesem Tag unser bestes Spiel abliefern, um überhaupt eine Chance zu haben“, blickt der beim SVC Nordhausen ausgebildete Spieler voraus. Es reicht nur allein der Blick in die Berliner Kaderliste, um das Gesagte zu verstehen. Jeder Name verkörpert bei den Hauptstädtern absolute Weltklasse. Kühler Kopf, große individuelle Klasse: Der Russe Sergey Grankin prägte in den vergangenen zwei Spielzeiten maßgeblich das Spiel der Berliner auf der Zuspielposition. „Er ist für mich eine Legende“, sagt der Youngster ehrfürchtig. Mit seinen 18 Jahren zählt Ben Bierwisch zu den Jüngsten im Team, bringt aber die meiste Erfahrung auf Erstliga-Niveau mit. Er trainierte schon in der vergangenen Spielzeit regelmäßig bei den „Großen“ und lieferte einen Glanzvorstellung im Europacup gegen Izmir ab, als er – ins kalte Wasser geworfen – gleich sechs Punkte, davon zwei echte „Monsterblocks“, gegen die türkische Top-Mannschaft erzielte.

„Ein Erlebnis, das ich bestimmt nie vergessen werde“

„Das war bei meinem ersten richtigen Einsatz bei den Profis ein unbeschreibliches Erlebnis, das ich bestimmt nie vergessen werde. Ich hätte gern in den Playoffs noch weiter dazugelernt, aber wegen Corona hat das leider nicht geklappt. Dadurch habe ich aber noch mehr Lust bekommen, an mir zu arbeiten und mich in der Bundesliga zu beweisen.“ Und dafür wird er in der neuen Saison reichlich Gelegenheiten bekommen. Hinter Neuzugang Tim Grozer ist er an Nummer zwei gesetzt. Ursprünglich sogar die Nummer drei. Der Niederländer Floris van Rekom fiel die vergangenen Monate wegen einer Sehnenverletzung aus. Wann er wieder einsatzfähig ist, ist offen. Für Ben Bierwisch tragisch und glücklich zugleich. Entwickelte sich der 29-Jährige doch zu einem Vorbild für den Jüngeren.

„Seine Art und Weise zu spielen, begeistert mich. Er ist ein Spieler mit zwei Gesichtern: Neben dem Feld macht er immer einen sehr netten, lockeren und lustigen Eindruck. Sobald er das Feld betritt, ist er ein anderer Mensch – total fokussiert und ehrgeizig. Er zieht die Mannschaft mit.“ Obwohl Floris van Rekom nur die erste Saisonhälfte spielte, stand er im Kreis der sieben wertvollsten Spieler der Saison in der Liga. „Das zeigt seine Klasse, die er hat.“ Eine Ausnahmeathlet ist zweifelsohne Jochen Schöps. Mit dem Diagonalangreifer in einem Team zu spielen, ist für Ben Bierwisch nach wie vor eine unwirkliche Geschichte. „Für mich ist er ein Idol. Ich kannte ihn zuvor nur aus dem Fernsehen, habe viel über ihn gelesen und jetzt sitze ich neben ihm auf der Bank“, muss er einmal kräftig durchatmen.

Einen großen Schritt nach vorn gemacht

„Ben ist das beste Beispiel dafür, welch großartige Talente wir in Deutschland haben. Durch das tägliche Training mit international erfahrenen Spielern wie Jochen Schöps oder Matthias Valkiers hat er jetzt schon wieder einen riesigen Schritt nach vorn gemacht“, lobt Coach Serramalera und prognostiziert: „Wenn er sein Potenzial voll ausschöpft, kann er es ganz weit bringen.“ Eine „hervorragende Mentalität und enormen Trainingsfleiß“ bescheinigt dem 1,99-Meter-Mann auch sein eigentlicher „Chef“, U-18-National- und Internatstrainer Dominic von Känel: „Ben hat einen wahnsinnig schnellen Arm, versteht das Spiel und ist ein sehr spannender Typ für die Zukunft des deutschen Volleyballs.“ Für die Zukunft will er nicht nur sportlich gut gerüstet sein. Oberste Priorität hat in den nächsten Monaten das Abitur. Sollte die Doppelbelastung mit Schule und 1. Liga zu groß werden, kann er sportlich etwas kürzertreten. Stattdessen vielleicht mehr die Volleyball Juniors Frankfurt als Kapitän in der 2. Liga unterstützen.

„Beide Ligen haben ihre Vorteile. Mit dem Internat ist es momentan so abgesprochen, dass ich die Erste unterstütze. Den Schritt zurück in die 2. Liga würde ich dann nicht als Rückschritt sehen. Dort bin ich in der Verantwortung, kann mich weiterentwickeln und das bringt mich persönlich wieder ein Stück weiter.“ Angesichts des sehr straffen Terminplans der Ersten sind Heimatbesuche eher seltener möglich. Erst kürzlich war er in Nordhausen, sein Vater Jörn feierte Geburtstag. Das Wochenende nutzte er ebenfalls um seine ehemaligen Wegbegleiter vom SVC Nordhausen beim ersten Heimspiel in der Regionalliga als Zuschauer zu unterstützen. Umgekehrt würde sich der Youngster über heimatliche Unterstützung beim Supercup freuen. Schließlich geht es zum Auftakt gleich um den ersten Titel der Saison. Und das mit Ben Bierwisch.